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00:19 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграет с «Химками» в четвертьфинале Евролиги

ТАСС, 5 апреля. Подмосковные «Химки» сыграют с московским ЦСКА в серии четвертьфинала баскетбольной Евролиги. Об этом стало известно по итогам заключительного для «Химок» матча регулярного чемпионата с испанской «Барселоной», в котором российский клуб проиграл в гостях со счетом 82:86.

«Химки» заняли восьмое место в турнирной таблице с 16 победами в 30 матчах. Согласно регламенту, на стадии четвертьфинала команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата первое место (ЦСКА с 24 победами выиграл регулярный чемпионат), в следующей стадии турнира проведет матчи против клуба с 8-й позиции. Первый матч серии до трех побед пройдет 17 апреля в Москве.

Российские клубы впервые сыграют друг с другом в рамках матчей на вылет Евролиги с сезона-2015/16, когда в полуфинале встретились ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Тогда ЦСКА одержал победу над краснодарской командой со счетом 88:81, а в финале обыграл турецкий «Фенербахче» (101:96). «Локомотив-Кубань» занял третье место, победив испанскую «Басконию» (85:75).

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