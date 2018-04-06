ЦСКА сыграет с «Химками» в четвертьфинале Евролиги

«Химки» заняли восьмое место в турнирной таблице с 16 победами в 30 матчах. Согласно регламенту, на стадии четвертьфинала команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата первое место (ЦСКА с 24 победами выиграл регулярный чемпионат), в следующей стадии турнира проведет матчи против клуба с 8-й позиции. Первый матч серии до трех побед пройдет 17 апреля в Москве.
Российские клубы впервые сыграют друг с другом в рамках матчей на вылет Евролиги с сезона-2015/16, когда в полуфинале встретились ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Тогда ЦСКА одержал победу над краснодарской командой со счетом 88:81, а в финале обыграл турецкий «Фенербахче» (101:96). «Локомотив-Кубань» занял третье место, победив испанскую «Басконию» (85:75).