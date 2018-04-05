Баскетболисты Брокхофф и Колом вошли в первую символическую пятерку Кубка Европы

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Кроме них в первую символическую пятерку Кубка Европы попали: центровой Девин Букер («Бавария», Германия), защитник Амедео Делла Валле («Реджо-Эмилия», Италия) и разыгрывающий Скотти Уилбекин («Дарюшшафака», Турция).

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В нынешнем сезоне Кубка Европы средние показатели Брокхоффа составляют 12,3 очка, 5,5 подбора и 1,3 передачи, Колома — 14,3 очка, 4,1 подбора и 5,6 передачи.

Днем ранее была объявлена вторая символическая пятерка Кубка Европы, в которую были включены: защитники Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань») и Кайл Курич («Зенит», Санкт-Петербург), центровой Ондржей Балвин («Гран-Канария», Испания), разыгрывающий Никола Иванович («Будучность», Черногория) и форвард Джахуан Джонсон («Дарюшшафака», Турция).

Ранее лучшим тренером сезона в Кубке Европы был назван Саша Обрадович, возглавляющий «Локомотив-Кубань». Позднее будет объявлен самый ценный игрок (MVP) турнира.