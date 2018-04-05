«Химки» сыграют с «Барселоной» в матче баскетбольной Евролиги

Если армейцы досрочно заняли первое место в таблице регулярного чемпионата, то впервые вышедшие в четвертьфинал «Химки» лишь после заключительных встреч тура определят свое место в первой восьмерке. Поражение в Барселоне оставит «Химки» на восьмом месте, а в четвертьфинале подопечные Георгиоса Барцокаса сыграют с ЦСКА. В случае победы «Химок» итоговый результат команды будет зависеть от матчей конкурентов — литовского «Жальгириса» и испанской «Басконии».

После 29 туров у «Жальгириса» 17 побед, у «Басконии» и «Химок» — по 16. Испанцы имеют преимущество перед «Химками» по личным встречам (это главный критерий при равенстве побед), однако «Химки» дважды победили «Жальгирис», тогда как литовцы и баски обменялись победами. Таким образом, «Химки» будут иметь преимущество перед конкурентами, если все три команды одержат по 17 побед, а также опередят литовский клуб, если в заключительном туре и «Жальгирис», и «Баскония» свои матчи проиграют.

В четвертьфинале подмосковный клуб встретится с кем-то из главных фаворитов — ЦСКА, турецким «Фенербахче» или греческим «Олимпиакосом», при этом первые два матча и возможный пятый серии до трех побед пройдут на площадке соперников.

«Баскония» свой матч 30-го тура также проводит в четверг — против занявшего последнее место из 16 команд турецкого «Анадолу Эфеса», у которого лишь шесть побед в турнире. «Жальгирис» же играет в пятницу в гостях с «Олимпиакосом», который уже занял третье место — независимо от результатов последнего тура.

У Барцокаса в «Барселоне» не получилось

Соперник «Химок» «Барселона» занимает 15-е место, однако в случае победы в заключительной встрече может подняться на несколько строчек. Испанский клуб переживает не лучшие времена — с 2014 года «Барселона» не побеждала в национальном чемпионате, а в Евролиге второй сезон осталась без четвертьфинала, хотя выигрывала этот турнир в 2003-м и 2010-м.

В 2016 году «Барселона» пригласила из краснодарского «Локомотива-Кубани» на пост главного тренера грека Барцокаса и провела под его руководством провальный сезон — 11-е место в Евролиге и поражение уже в четвертьфинале чемпионата Испании от «Валенсии». Барцокас был уволен и отправился в «Химки», однако сменивший его Сито Алонсо ситуацию не выправил. «Барселона» вновь неудачно выступила в Евролиге, в феврале Алонсо был отправлен в отставку, а его место занял серб Светислав Пешич.

Шансов спасти ситуацию в Евролиге у него уже не было, тогда как в национальном турнире плей-офф еще впереди. В чемпионате Испании команда идет пока третьей, потерпев в 25 матчах восемь поражений. Матч «Барселона» — «Химки» пройдет во дворце спорта «Палау Блауграна», начало — 22:00 мск.

ЦСКА с «Црвеной Звездой» начнут встречу в 20:00 на столичной арене «Мегаспорт». Армейцы на прошлой неделе потерпели чувствительное поражение в гостях от литовского «Жальгириса», и накануне четвертьфинала проигрывать еще раз главный фаворит турнира не намерен. Сербский клуб одержал в 29 матчах лишь 11 побед, вновь не пробившись в четвертьфинал, хотя решающие матчи нынешнего турнира пройдут на его площадке. В новейшей истории Евролиги «Црвена Звезда» играла в четвертьфинале лишь в 2016 году, в трех матчах уступив ЦСКА.