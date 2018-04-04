Мальчик попросил у российского хоккеиста клюшку, чтобы он мог отбиваться от болельщиков команды-соперника.
Дмитрий Кулагин и Кайл Курич — во второй символической сборной сезона Еврокубка
Защитник «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин, атакующий защитник «Зенита» Кайл Курич, а также разыгрывающий «Будучности» Никола Иванович, мощный форвард «Дарушшафаки» Джауан Джонсон и центровой «Гран Канариа» Ондрей Балвин вошли во вторую символическую сборную Еврокубка сезона-2017/18, сообщает официальный сайт турнира.