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13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Кулагин и Кайл Курич — во второй символической сборной сезона Еврокубка

Защитник «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин, атакующий защитник «Зенита» Кайл Курич, а также разыгрывающий «Будучности» Никола Иванович, мощный форвард «Дарушшафаки» Джауан Джонсон и центровой «Гран Канариа» Ондрей Балвин вошли во вторую символическую сборную Еврокубка сезона-2017/18, сообщает официальный сайт турнира.

Кулагин в нынешнем розыгрыше дошёл с командой до финала, набирая по 11 очков, совершая по 3,2 подбора и отдавая по 3,8 передачи в среднем за игру.

Средние показатели Курича составили 15,3 очка за матч с реализацией трёхочковых в 52%.

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