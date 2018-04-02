Король не умер, да здравствует прежний король. ЦСКА громит УНИКС

Источник: РИА "Новости"

УНИКС — открытие сезона. Но не в том смысле, что прыгает выше головы (ведь и раньше казанцы временами показывали очень неплохой баскетбол), просто в этом году у них появилось то, чего не было в последние годы. Речь о стабильности. Команда под руководством Димитриса Прифтиса в Единой лиге отдала только одну встречу, проиграв дома ЦСКА, а со всеми остальными соперниками справилась. Где-то уверенно, где-то с надрывом, но победа неизменно оставалась за УНИКСом. В глаза бросалась прежде всего организованность игры казанцев и невероятно чёткие, будто смотришь на них под микроскопом, роли на паркете.

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В марте УНИКС одержал сразу две громкие победы: сначала дома разгромил «Локомотив», а затем на выезде добыл победу над «Химками». К матчу со своими единственными обидчиками в Лиге ВТБ казанцы подходили в хорошем настроении, особенно это казалось Джамара Смита, который в марте забывал промахиваться из-за дуги и «Локо» с «Химками» отгрузил суммарно 46 очков. За что, кстати, и получил титул MVP месяца.

Но вот незадача: поражение от «Жальгириса» не могло ударить по турнирным амбициям «армейцев», а по самолюбию приложилось будь здоров. ЦСКА несколько дней копил агрессию и с первой же минуты принялся таким ураганом ходить по нападению УНИКСа, что трёха Смита во втором владении на протяжении семи минут оставалась единственным результативным действием гостей.

Красно-синие играли образцово-показательно: Семён Антонов овладел приёмами НЛП и оказывался где надо и когда надо, Кайл Хайнс в быстром отрыве колотил сверху с фолом через одного из лучших защищающихся игроков континента Стефана Ласме, Никита Курбанов — другого слова не подберёшь — пожирал в защите Понкрашова, Колома и Понкрашова вместе с Коломом. И закусывал Смитом, когда нужно было переключиться на новоявленного MVP марта.



В какой-то момент УНИКС настолько не видел других выходов, что Смит пошёл против Хайнса и Курбанова разом, забыв про оборонительные навыки соперников. Естественно, это не могло закончиться иначе как «мухобойкой» игроку гостей.

Атака УНИКСа заработала только с уходом Курбанова на отдых, но ЦСКА к тому времени был далеко впереди.

Катастрофы гостей в нападении сменились провалами в защите. Иначе и быть не могло — быстрая мысль плеймейкеров ЦСКА при минимуме потерь (лишь две к перерыву) и поймавшем бросок Воронцевиче очень быстро обозначили намерения «армейцев» не затягивать до нервной концовки.

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Во второй половине УНИКС мог делать что угодно: на протяжении минуты заниматься исключительно перехватами и злить тем самым Итудиса, лимитировать хозяев на подборе, забросать их трёхами. Могли даже заниматься этим всем сразу. И занимались. Трент Локетт, например, отыгрывался за провальную первую половину и за один только третий игровой отрезок набрал 11 очков. С чуть меньшим успехом, но примерно тем же самым занимался Антон Понкрашов.

Всё это было настолько не страшно и настолько далеко от камбэка, что разница ни разу не прекращала быть двузначной. ЦСКА в этот вечер показал, что, когда захочет, умеет менять весовую категорию и, по сути, решать все насущные вопросы ещё по ходу первой половины.