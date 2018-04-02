Король не умер, да здравствует прежний король. ЦСКА громит УНИКС

УНИКС — открытие сезона. Но не в том смысле, что прыгает выше головы (ведь и раньше казанцы временами показывали очень неплохой баскетбол), просто в этом году у них появилось то, чего не было в последние годы. Речь о стабильности. Команда под руководством Димитриса Прифтиса в Единой лиге отдала только одну встречу, проиграв дома ЦСКА, а со всеми остальными соперниками справилась.
В марте УНИКС одержал сразу две громкие победы: сначала дома разгромил «Локомотив», а затем на выезде добыл победу над «Химками». К матчу со своими единственными обидчиками в Лиге ВТБ казанцы подходили в хорошем настроении, особенно это казалось Джамара Смита, который в марте забывал промахиваться
Но вот незадача: поражение от «Жальгириса» не могло ударить по турнирным амбициям «армейцев», а по самолюбию приложилось будь здоров. ЦСКА несколько дней копил агрессию и с первой же минуты принялся таким ураганом ходить по нападению УНИКСа, что трёха Смита во втором владении на протяжении семи минут оставалась единственным результативным действием гостей.
В
Катастрофы гостей в нападении сменились провалами в защите. Иначе и быть не могло — быстрая мысль плеймейкеров ЦСКА при минимуме потерь (лишь две к перерыву) и поймавшем бросок Воронцевиче очень быстро обозначили намерения «армейцев» не затягивать до нервной концовки.
Во второй половине УНИКС мог делать что угодно: на протяжении минуты заниматься исключительно перехватами и злить тем самым Итудиса, лимитировать хозяев на подборе, забросать их трёхами. Могли даже заниматься этим всем сразу. И занимались. Трент Локетт, например, отыгрывался за провальную первую половину и за один только третий игровой отрезок набрал 11 очков. С чуть меньшим успехом, но примерно тем же самым занимался Антон Понкрашов.
Всё это было настолько не страшно и настолько далеко от камбэка, что разница ни разу не прекращала быть двузначной. ЦСКА в этот вечер показал, что, когда захочет, умеет менять весовую категорию и, по сути, решать все насущные вопросы ещё по ходу первой половины.
Артём Комаров