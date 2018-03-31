Итудис: Баскетболистам ЦСКА в матче с «Жальгирисом» не хватило «магической штуки»

ЦСКА в пятницу в Каунасе уступил «Жальгирису» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 73:85.
«Мотивация — магическая штука в спорте, и в этом матче нам ее не доставало. Первую половину мы закончили при “-6”, но это была иллюзия, потому что мы плохо защищались. Мы стали лучше обороняться в третьей четверти и захватили лидерство, но это была четвертая игра подряд, в которой мы не могли заработать штрафные, несмотря на все усилия — игру в “посту”, агрессивность, множество проходов. Нужно лучше готовиться», — сказал Итудис, чьи слова приводятся на официальном сайте ЦСКА.
В заключительном туре регулярного чемпионата ЦСКА 5 апреля примет сербскую «Црвену Звезду».
«Мы хотели сыграть лучше — ради самих себя и наших болельщиков, но, в целом, мне нечего предъявить игрокам. Ждем последнего матча регулярного чемпионата, чтобы завершить эту стадию лучшим выступлением и подготовиться к плей-офф», — добавил специалист.