ЦСКА попал в литовский капкан

Источник: Спорт-Экспресс

Антон БАБОШИН

из Каунаса

Если кто-нибудь вдруг надумает написать энциклопедию истории отечественного баскетбола, то матчам ЦСКА и «Жальгириса» в этой книге должна быть посвящена даже не глава, а целый раздел. Но, думается, в рамках энциклопедии этой истории непримиримых соперников было бы тесно — она породила настоящий пласт баскетбольного фольклора. И хотя это дела уже давно минувших дней, СССР нет уже два с половиной десятка лет, а участники тех встреч — давно заслуженные ветераны, дух этого противостояния не выветрился. Для игроков ЦСКА и «Жальгириса», а также для всех болельщиков, работников клубов, журналистов матчи между собой все так же принципиальны и бескомпромиссны.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Об этом можно судить хотя бы по ажиотажу вокруг игры. Билетов в свободном доступе не осталось давным-давно — их смели за несколько часов после поступления в продажу несколько месяцев назад.

— Не могу попасть на игру, не достать билет, — жаловался мне приятель из Каунаса за пару дней до матча. В итоге ему удалось все-таки оказаться на трибунах, хотя свободных мест не было даже в ложе прессы.

Каунас — не самый большой по меркам Евролиги город, его население не дотягивает даже до 300 тысяч человек, но люди здесь в хорошем смысле больны баскетболом. «Жальгирис» — гордость всего Каунаса и одна из главных местных достопримечательностей. И в этом плане мало что изменилось с течением времени — аншлаги собирал легендарный старый дворец клуба, его дело продолжила 15-тысячная «Жальгирис Арена», построенная к Евробаскету-2011. Заранее было известно, что ЦСКА ждет горячий прием, и в стане армейцев к этому были готовы — об этом говорил и тренер Димитрис Итудис.

Нынешняя встреча, если брать турнирное значение, была более важна для литовцев. «Жальгирис» уже обеспечил себе место в плей-офф, но при этом еще борется за место в четверке, дающее преимущество домашней площадки в следующей стадии турнира. Армейцы же гарантировали себе первую строчку в таблице, и ждут соперника по играм на выбывание. Которым, кстати, вполне может стать и «Жальгирис», если неудачно проведет заключительные матчи «регулярки». Но в стане московского клуба не раз и не два подчеркивали, что с мотивацией у команды проблем не будет.

АПЛОДИСМЕНТЫ, ВСЕ ВСТАЮТ

Переполненный 15-тысячник с первых минут стал одним из главных героев встречи. Он неистово праздновал каждое попадание хозяев, у которых сразу же разбросался тот же Пангос, ликовал, когда армейцы просрочили время в одной из атак, буйно шумел на чужих штрафных, разочарованно вздыхал после удачных действий соперника. А о боевом настрое «Жальгириса» говорит неспортивный фол, полученный Мичичем уже во второй атаке ЦСКА. И все-таки, показалось, этот зал немного притормозил армейцев, за 10 минут ни разу не попавших издали и совершивших пару досадных потерь.

У гостей в стартовой пятерке вышел старый знакомец каунасской публики Вестерманн, но особых дивидендов это не принесло. Не ладилась комбинационная игра, а в обороне армейцы удивительно легко давали получать мяч под кольцом Дэвису. Итог — пять очков отрыва «Жальгириса» ко второй четверти. Итудис то и дело пытался корректировать игру команды с помощью тайм-аутов, и ЦСКА заиграл более цепко, жестко, ценой большего количества фолов. А вот набирать очки все еще удавалось с трудом. В какой-то момент отрыв хозяев, у которых блестяще провел этот отрезок Янкунас, достиг «+9», но тут же двумя «трехами» ответили Радд и Де Коло. Но «Жальгирис» и не думал останавливаться, и лишь сверхдальнее попадание Вестерманна с сиреной позволило ЦСКА уйти на перерыв с отставанием в шесть очков.

Итудису и его штабу было над чем подумать в перерыве, но и третья четверть началась с того, что армейцы две с половиной минуты не могли распечатать чужое кольцо. При этом прилично обороняясь, чего стоит только «горшок» Радда Дэвису. И эта оборона принесла плоды — человек в костюме баскетбольной корзины, притаившийся за моей спиной, ждал две с лишним минуты, чтобы подорвать хлопушку с очередным попаданием хозяев. А ЦСКА набирал трудовые очки, и усилиями Де Коло впервые за долгое время вышел вперед. Он же попал из-за дуги с сиреной, когда на табло волшебным образом снова возник перевес «+7» в пользу «Жальгириса».