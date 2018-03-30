Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Галкин показал необычное фото дочки Орбакайте
Прогноз о скором будущем футуролога, чьи слова сбывались на 86%
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
30.03
Ак Барс2
Трактор1
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия
Балтика
Все события
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Каррера: «Спартак» стремится перенести матч с «Амкаром» в Москву
Супертяжёлые разборки в Кардиффе. Поветкин – Прайс и другие
Мужчин впервые в истории США приняли в команду чирлидеров
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
30 марта, источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА попал в литовский капкан

В последнем выездном матче регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в историческом соперничестве с «Жальгирисом» потерпел поражение, неудачно проведя заключительную четверть.

Источник: Спорт-Экспресс

Антон БАБОШИН
из Каунаса

Если кто-нибудь вдруг надумает написать энциклопедию истории отечественного баскетбола, то матчам ЦСКА и «Жальгириса» в этой книге должна быть посвящена даже не глава, а целый раздел. Но, думается, в рамках энциклопедии этой истории непримиримых соперников было бы тесно — она породила настоящий пласт баскетбольного фольклора. И хотя это дела уже давно минувших дней, СССР нет уже два с половиной десятка лет, а участники тех встреч — давно заслуженные ветераны, дух этого противостояния не выветрился. Для игроков ЦСКА и «Жальгириса», а также для всех болельщиков, работников клубов, журналистов матчи между собой все так же принципиальны и бескомпромиссны.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Об этом можно судить хотя бы по ажиотажу вокруг игры. Билетов в свободном доступе не осталось давным-давно — их смели за несколько часов после поступления в продажу несколько месяцев назад.

— Не могу попасть на игру, не достать билет, — жаловался мне приятель из Каунаса за пару дней до матча. В итоге ему удалось все-таки оказаться на трибунах, хотя свободных мест не было даже в ложе прессы.

Каунас — не самый большой по меркам Евролиги город, его население не дотягивает даже до 300 тысяч человек, но люди здесь в хорошем смысле больны баскетболом. «Жальгирис» — гордость всего Каунаса и одна из главных местных достопримечательностей. И в этом плане мало что изменилось с течением времени — аншлаги собирал легендарный старый дворец клуба, его дело продолжила 15-тысячная «Жальгирис Арена», построенная к Евробаскету-2011. Заранее было известно, что ЦСКА ждет горячий прием, и в стане армейцев к этому были готовы — об этом говорил и тренер Димитрис Итудис.

Нынешняя встреча, если брать турнирное значение, была более важна для литовцев. «Жальгирис» уже обеспечил себе место в плей-офф, но при этом еще борется за место в четверке, дающее преимущество домашней площадки в следующей стадии турнира. Армейцы же гарантировали себе первую строчку в таблице, и ждут соперника по играм на выбывание. Которым, кстати, вполне может стать и «Жальгирис», если неудачно проведет заключительные матчи «регулярки». Но в стане московского клуба не раз и не два подчеркивали, что с мотивацией у команды проблем не будет.

АПЛОДИСМЕНТЫ, ВСЕ ВСТАЮТ

Переполненный 15-тысячник с первых минут стал одним из главных героев встречи. Он неистово праздновал каждое попадание хозяев, у которых сразу же разбросался тот же Пангос, ликовал, когда армейцы просрочили время в одной из атак, буйно шумел на чужих штрафных, разочарованно вздыхал после удачных действий соперника. А о боевом настрое «Жальгириса» говорит неспортивный фол, полученный Мичичем уже во второй атаке ЦСКА. И все-таки, показалось, этот зал немного притормозил армейцев, за 10 минут ни разу не попавших издали и совершивших пару досадных потерь.

У гостей в стартовой пятерке вышел старый знакомец каунасской публики Вестерманн, но особых дивидендов это не принесло. Не ладилась комбинационная игра, а в обороне армейцы удивительно легко давали получать мяч под кольцом Дэвису. Итог — пять очков отрыва «Жальгириса» ко второй четверти. Итудис то и дело пытался корректировать игру команды с помощью тайм-аутов, и ЦСКА заиграл более цепко, жестко, ценой большего количества фолов. А вот набирать очки все еще удавалось с трудом. В какой-то момент отрыв хозяев, у которых блестяще провел этот отрезок Янкунас, достиг «+9», но тут же двумя «трехами» ответили Радд и Де Коло. Но «Жальгирис» и не думал останавливаться, и лишь сверхдальнее попадание Вестерманна с сиреной позволило ЦСКА уйти на перерыв с отставанием в шесть очков.

Итудису и его штабу было над чем подумать в перерыве, но и третья четверть началась с того, что армейцы две с половиной минуты не могли распечатать чужое кольцо. При этом прилично обороняясь, чего стоит только «горшок» Радда Дэвису. И эта оборона принесла плоды — человек в костюме баскетбольной корзины, притаившийся за моей спиной, ждал две с лишним минуты, чтобы подорвать хлопушку с очередным попаданием хозяев. А ЦСКА набирал трудовые очки, и усилиями Де Коло впервые за долгое время вышел вперед. Он же попал из-за дуги с сиреной, когда на табло волшебным образом снова возник перевес «+7» в пользу «Жальгириса».

Решающая четверть началась и продолжилась рывком каунасцев 16:0, в который вместились зрелищный данк с добавления Уайта, попадание с фолом Дэвиса, неспортивный фол Клайберна и «трешки» Пангоса с Милакнисом. Перевес впервые за матч стал двузначным, а публика пришла в неописуемый экстаз, по трибунам пошла гулять волна. Из этого состояния арена не выходила уже до конца игры, встретив сирену стоя. ЦСКА же выглядел, как возрастной боксер — пропуская удар за ударом, стоял на ногах, но отвечать мог с большим трудом.

Простите нас, дети". Пост спортсмена о трагедии в Кемерове
«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала
Кучеров уже звал его в НХЛ. Что мы не знаем о кошмаре Знарка
Каррера: «Спартак» стремится перенести матч с «Амкаром» в Москву
Супертяжёлые разборки в Кардиффе. Поветкин – Прайс и другие
Месси пропустил два матча за сборную. Его проверили на допинг
«Жальгирис» прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА в Евролиге
Фурсенко: Манчини справится. Если нет — зачем нам слабый тренер?
Новости
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь