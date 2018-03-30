ЦСКА попал в литовский капкан
В последнем выездном матче регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в историческом соперничестве с «Жальгирисом» потерпел поражение, неудачно проведя заключительную четверть.
В последнем выездном матче регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в историческом соперничестве с «Жальгирисом» потерпел поражение, неудачно проведя заключительную четверть.
Антон БАБОШИН
из Каунаса
Если
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Об этом можно судить хотя бы по ажиотажу вокруг игры. Билетов в свободном доступе не осталось
— Не могу попасть на игру, не достать билет, — жаловался мне приятель из Каунаса за пару дней до матча. В итоге ему удалось
Каунас — не самый большой по меркам Евролиги город, его население не дотягивает даже до 300 тысяч человек, но люди здесь в хорошем смысле больны баскетболом. «Жальгирис» — гордость всего Каунаса и одна из главных местных достопримечательностей. И в этом плане мало что изменилось с течением времени — аншлаги собирал легендарный старый дворец клуба, его дело продолжила 15-тысячная «Жальгирис Арена», построенная к Евробаскету-2011. Заранее было известно, что ЦСКА ждет горячий прием, и в стане армейцев к этому были готовы — об этом говорил и тренер Димитрис Итудис.
Нынешняя встреча, если брать турнирное значение, была более важна для литовцев. «Жальгирис» уже обеспечил себе место в
АПЛОДИСМЕНТЫ, ВСЕ ВСТАЮТ
Переполненный 15-тысячник с первых минут стал одним из главных героев встречи. Он неистово праздновал каждое попадание хозяев, у которых сразу же разбросался тот же Пангос, ликовал, когда армейцы просрочили время в одной из атак, буйно шумел на чужих штрафных, разочарованно вздыхал после удачных действий соперника. А о боевом настрое «Жальгириса» говорит неспортивный фол, полученный Мичичем уже во второй атаке ЦСКА. И
У гостей в стартовой пятерке вышел старый знакомец каунасской публики Вестерманн, но особых дивидендов это не принесло. Не ладилась комбинационная игра, а в обороне армейцы удивительно легко давали получать мяч под кольцом Дэвису. Итог — пять очков отрыва «Жальгириса» ко второй четверти. Итудис то и дело пытался корректировать игру команды с помощью
Итудису и его штабу было над чем подумать в перерыве, но и третья четверть началась с того, что армейцы две с половиной минуты не могли распечатать чужое кольцо. При этом прилично обороняясь, чего стоит только «горшок» Радда Дэвису. И эта оборона принесла плоды — человек в костюме баскетбольной корзины, притаившийся за моей спиной, ждал две с лишним минуты, чтобы подорвать хлопушку с очередным попаданием хозяев. А ЦСКА набирал трудовые очки, и усилиями Де Коло впервые за долгое время вышел вперед. Он же попал
Решающая четверть началась и продолжилась рывком каунасцев 16:0, в который вместились зрелищный данк с добавления Уайта, попадание с фолом Дэвиса, неспортивный фол Клайберна и «трешки» Пангоса с Милакнисом. Перевес впервые за матч стал двузначным, а публика пришла в неописуемый экстаз, по трибунам пошла гулять волна. Из этого состояния арена не выходила уже до конца игры, встретив сирену стоя. ЦСКА же выглядел, как возрастной боксер — пропуская удар за ударом, стоял на ногах, но отвечать мог с большим трудом.