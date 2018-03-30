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00:42 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграет с «Жальгирисом» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 30 марта. Баскетбольный ЦСКА сыграет в гостях с литовским «Жальгирисом» в матче 29-го тура Евролиги. Армейцы уже гарантировали себе первое место на предварительной стадии, каунасский клуб же рассчитывает на более высокую позицию накануне четвертьфинала.

Источник: РИА "Новости"

«Жальгирис» стал одной из главных сенсаций нынешней Евролиги, сумев впервые за 19 лет пробиться в восьмерку лучших команд. В 1999 году «Жальгирис» стал первым на постсоветском пространстве клубом, победившим в современной Евролиге, на семь лет опередив ЦСКА. Однако с тех пор «Жальгирис» ни разу не сумел преодолеть стадию топ-16 Евролиги, не сумев задержаться и в Единой лиге ВТБ, где выступал в 2011−13 гг.

Впрочем, нынешние успехи литовцев объяснимы. Баскетбол остается самым популярным видом спорта в Литве, а сборная страны выиграла чемпионат Европы в 2003 году, трижды завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх и стала третьей на чемпионате мира 2010 года. Чемпионом Европы и призером Игр 2000 года стал и нынешний наставник «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс, который впервые появился в главном клубе страны уже под занавес карьеры игрока. Баскетболист Ясикявичюс четырежды выигрывал Евролигу — с израильским «Маккаби» и греческим «Панатинаикосом».

Впервые «Жальгирис» выиграл чемпионат СССР еще в 1947 году, повторив этот успех через четыре года, а в середине 80-х годов команда из Каунаса стала доминировать на советских площадках, трижды подряд отобрав титул у ЦСКА Александра Гомельского. Под руководством Владаса Гарастаса собрались действительно великие игроки, в числе которых — Арвидас Сабонис, Римас Куртинайтис, Вальдемарас Хомичюс, которые стали олимпийскими чемпионами в 1988 году.

Самый посещаемый клуб Евролиги

Для болельщиков со стажем противостояние ЦСКА и «Жальгириса» 80-х годов считается культовым. Особый настрой на сильнейший российский клуб остается у баскетболистов «Жальгириса» и спустя 30 лет. В предстоящем матче с принципиальным соперником «Жальгирис» может улучшить свое турнирное положение, хотя в любом случае литовская команда не сможет подняться выше четвертого места и не будет иметь преимущества своей площадки в четвертьфинале.

При этом поражения от ЦСКА и в последнем матче в гостях от греческого «Олимпиакоса» могут опустить «Жальгирис» на восьмое место, и в таком случае каунасцы вновь сыграют с ЦСКА — уже в четвертьфинальной серии.

«Жальгирис» остается командой с лучшей в Евролиге посещаемостью — на домашние матчи в среднем приходит 13 300 болельщиков, при этом ни разу эта цифра не опускалась ниже отметки в 10 тыс. Предстоящая игра с ЦСКА способна собрать аншлаг на «Жальгирис-Арене», которая вмещает 15,5 тысяч зрителей.

Матч «Жальгирис» — ЦСКА начнется в 20:00 мск.

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