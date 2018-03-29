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22:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

С чемпионом не справились. «Химки» проиграли «Фенербахче»

Подмосковные «Химки» уступили действующему чемпиону Евролиги турецкому «Фенербахче» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата.

Источник: Спорт-Экспресс

«Химки» были серьезно ослаблены травмами четырех ведущих игроков — Джеймса Андерсона, Андрея Зубкова, Дмитрия Соколова и Тайлера Ханикатта. Но и «Фенер» играл без своего лидера Яна Веселы. Гости выглядели убедительнее в ключевые моменты и увезли из Мытищ победу.

МИНУС СЕМЬ В НАЧАЛЕ

«Химки» начали не здорово. Подмосковная команда не могла забросить более трех с половиной минут. «Фенербахче» в это время тоже был не ахти как результативен, но семь очков набрал. Да и бросали в начале первой четверти в основном только подопечные Желько Обрадовича. У «Химок» трехочковая попытка была у Егора Вяльцева — неудачно.

Гости открыли счет со второй попытки. Брэд Вонамэйкер отметился точным трехочковым. Никола Калинич через две минуты изменил счет броском из-под кольца, использовав потрясающую «слепую» передачу турецкого центрового Ахмета Дивероглу. А Николо Мелли реализовал штрафные броски.

Команда Георгиоса Барцокаса сумела размочить счет благодаря Алексею Шведу. Разыгрывающий химчан точно бросил из-за трехочковой дуги и стал самым результативным в истории игроком Евролиги по ходу одного регулярного сезона. Швед довел свой лицевой счет до 612 очков, побив рекорд игрока «УНИКСа» Кита Лэнгфорда, но самое главное — он завел свою команду.

Ровно через минуту он совершил красивый проход под кольцо, а еще через минуту нашел пасом совершенно свободного Энтони Гилла, который реализовал трехочковый.

ПОПЫТОК ДВЕ, ПОПАДАНИЕ ОДНО

После этого «Химки» не просто повели в счете, но и обрели уверенность. В какой-то момент они повели с разницей в пять очков, но гости довольно быстро это преимущество нивелировали. А в самой концовке, когда уже должна была прозвучать сирена об окончании первой 10-минутки, греческий разыгрывающий «Фенербахче» Костас Слукас получил мяч, бросился вперед и метров с восьми бросил. На него успел выпрыгнуть мощный Томас Робинсон. Но мяч по высоченной дуге опустился в кольцо.

Во второй четверти шла равная игра с обоюдными ошибками и шансами. Удивительно, но игроки «Фенербахче» не забивали очень много «чистых» бросков, когда после комбинаций атаковали без малейшего сопротивления. Обычно чемпионы Евролиги к своим шансам относятся более бережно.

В концовке «Химки», как и в первой четверти, вели одно очко, но попытка Николо Мелли повторить успех Слукаса оказалась неудачной. На большой перерыв команды ушли с минимальным преимуществом хозяев.

НЕРВЫ РОБИНСОНА

Равная игра продолжалась и в третьей четверти, хотя у «Фенербахче» было больше игроков в ротации, и Обрадович выпускал их в самый нужный момент. Разыгрывающий Мухаммед Али, которого до принятия турецкого гражданства звали Бобби Диксон, появился в середине третьей 10-минутки, и тут же реализовал два броска, набрав пять очков.

А за две минуты до окончания четверти случился переломный момент. Державший в очередной атаке мяч Слукас терпеливо ждал действий со стороны опекавшего его Робинсона, и дождался. Он заставил американского легионера «Химок» сфолить, с чем тот был совершенно не согласен. Робинсон бросился спорить с арбитрами, получив, естественно, технический фол. В самой безобидной ситуации при равном счете.

Слукас реализовал и технический, и два броска за само нарушение, и мяч у «Фенербахче» остался. Тот же Слукас отпасовал на Джеймса Наннэлли, а против того правила нарушил Швед.

Наннэлли с линии штрафных был точен. Таким образом, нервный поступок Робинсона стоил «Химкам» целых пять очков. Именно этот отрыв и позволил «Фенербахче» уверенно контролировать дальнейший ход игры.

ВПЕРЕДИ «БАРСЕЛОНА»

В заключительной четверти разрыв достигал и 12 очков, и никаких шансов отыграться у «Химок» не было. Игроки «Фенербахче» не так уверенно действовали при подборах на чужом щите, проиграв в этом компоненте соперникам, но зато под своим щитом не давали развернуться. Хотя отдельные эпизоды, как проход Вячеслава Зайцева и его данк спиной к кольцу проходили.

Основным оружием российской команды были трехочковые броски, но только ими выиграть нельзя. Тем более, в концовке они и не проходили. «Фенербахче» без нервов довел игру до победы и практически гарантировал себе второе место по итогам регулярки. «Химкам» же предстоит еще вояж в Барселону в последнем туре.

Именно тогда команда Барцокаса и узнает своего соперника по плей-офф. Не исключено, что это будет как раз «Фенербахче». Матч в Мытищах показал, что бороться с чемпионом Евролиги можно, но без потери концентрации и мяча, что с баскетболистами «Химок» случалось слишком часто.

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