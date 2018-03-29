С чемпионом не справились. «Химки» проиграли «Фенербахче»
Подмосковные «Химки» уступили действующему чемпиону Евролиги турецкому «Фенербахче» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата.
Подмосковные «Химки» уступили действующему чемпиону Евролиги турецкому «Фенербахче» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата.
«Химки» были серьезно ослаблены травмами четырех ведущих игроков — Джеймса Андерсона, Андрея Зубкова, Дмитрия Соколова и Тайлера Ханикатта. Но и «Фенер» играл без своего лидера Яна Веселы. Гости выглядели убедительнее в ключевые моменты и увезли из Мытищ победу.
МИНУС СЕМЬ В НАЧАЛЕ
«Химки» начали не здорово. Подмосковная команда не могла забросить более трех с половиной минут. «Фенербахче» в это время тоже был не ахти как результативен, но семь очков набрал. Да и бросали в начале первой четверти в основном только подопечные Желько Обрадовича. У «Химок» трехочковая попытка была у Егора Вяльцева — неудачно.
Гости открыли счет со второй попытки. Брэд Вонамэйкер отметился точным трехочковым. Никола Калинич через две минуты изменил счет броском
Команда Георгиоса Барцокаса сумела размочить счет благодаря Алексею Шведу. Разыгрывающий химчан точно бросил
Ровно через минуту он совершил красивый проход под кольцо, а еще через минуту нашел пасом совершенно свободного Энтони Гилла, который реализовал трехочковый.
ПОПЫТОК ДВЕ, ПОПАДАНИЕ ОДНО
После этого «Химки» не просто повели в счете, но и обрели уверенность. В
Во второй четверти шла равная игра с обоюдными ошибками и шансами. Удивительно, но игроки «Фенербахче» не забивали очень много «чистых» бросков, когда после комбинаций атаковали без малейшего сопротивления. Обычно чемпионы Евролиги к своим шансам относятся более бережно.
В концовке «Химки», как и в первой четверти, вели одно очко, но попытка Николо Мелли повторить успех Слукаса оказалась неудачной. На большой перерыв команды ушли с минимальным преимуществом хозяев.
НЕРВЫ РОБИНСОНА
Равная игра продолжалась и в третьей четверти, хотя у «Фенербахче» было больше игроков в ротации, и Обрадович выпускал их в самый нужный момент. Разыгрывающий Мухаммед Али, которого до принятия турецкого гражданства звали Бобби Диксон, появился в середине третьей 10-минутки, и тут же реализовал два броска, набрав пять очков.
А за две минуты до окончания четверти случился переломный момент. Державший в очередной атаке мяч Слукас терпеливо ждал действий со стороны опекавшего его Робинсона, и дождался. Он заставил американского легионера «Химок» сфолить, с чем тот был совершенно не согласен. Робинсон бросился спорить с арбитрами, получив, естественно, технический фол. В самой безобидной ситуации при равном счете.
Слукас реализовал и технический, и два броска за само нарушение, и мяч у «Фенербахче» остался. Тот же Слукас отпасовал на Джеймса Наннэлли, а против того правила нарушил Швед.
Наннэлли с линии штрафных был точен. Таким образом, нервный поступок Робинсона стоил «Химкам» целых пять очков. Именно этот отрыв и позволил «Фенербахче» уверенно контролировать дальнейший ход игры.
ВПЕРЕДИ «БАРСЕЛОНА»
В заключительной четверти разрыв достигал и 12 очков, и никаких шансов отыграться у «Химок» не было. Игроки «Фенербахче» не так уверенно действовали при подборах на чужом щите, проиграв в этом компоненте соперникам, но зато под своим щитом не давали развернуться. Хотя отдельные эпизоды, как проход Вячеслава Зайцева и его данк спиной к кольцу проходили.
Основным оружием российской команды были трехочковые броски, но только ими выиграть нельзя. Тем более, в концовке они и не проходили. «Фенербахче» без нервов довел игру до победы и практически гарантировал себе второе место по итогам регулярки. «Химкам» же предстоит еще вояж в Барселону в последнем туре.
Именно тогда команда Барцокаса и узнает своего соперника по