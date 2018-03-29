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20:59 (мск), источник: ТАСС

«Химки» проиграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 29 марта. Подмосковный клуб «Химки» на своей площадке со счетом 64:73 уступил турецкому «Фенербахче» в матче 29-го тура Евролиги по баскетболу.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Алексей Швед, набравший 19 очков, у «Фенербахче больше всех очков набрал Бред Ванамакер — 14.

После этого поражения российский клуб лишился возможности пробиться в первую четверку по итогам регулярного сезона и получить преимущество своей площадки в ¼ финала.

В турнирной таблице «Химки» занимают шестое место, одержав 16 побед при 13 поражениях, «Фенербахче» идет вторым, имея на счету 21 победу. Лидером является московский ЦСКА, выигравший 23 встречи.

В заключительном туре группового этапа «Химки» 5 апреля на выезде сыграют с испанской «Барселоной», «Фенербахче» в тот же день встретится с испанской «Уникахой».

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