«Химки» проиграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Алексей Швед, набравший 19 очков, у «Фенербахче больше всех очков набрал Бред Ванамакер — 14.

После этого поражения российский клуб лишился возможности пробиться в первую четверку по итогам регулярного сезона и получить преимущество своей площадки в ¼ финала.

В турнирной таблице «Химки» занимают шестое место, одержав 16 побед при 13 поражениях, «Фенербахче» идет вторым, имея на счету 21 победу. Лидером является московский ЦСКА, выигравший 23 встречи.