«Химки» против чемпиона. В Мытищи приезжает «Фенербахче»

Источник: Спорт-Экспресс

В четверг 29 марта на «Арене Мытищи» в 18.45 по московскому времени подмосковные «Химки» начнут последний домашний матч в нынешнем регулярном чемпионате Евролиги, причем их соперником будет действующий победитель этого турнира турецкий «Фенербахче».

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РАННЕЕ НАЧАЛО

Прежде всего, обращает на себя внимание необычное время стартового свистка — еще ни разу в сезоне матчи «Химок» на европейской арене не начинались так рано, все поклонники подмосковного клуба привыкли приезжать в Подмосковье к 20 часам. Теперь же многим придется думать, как успеть на игру, ведь день рабочий, а Мытищи это не центр столицы, туда еще добраться надо. Конечно, клуб по традиции поможет своим болельщикам, но это не отменяет вопроса — что за революционные перемены на самом финише сезона?

Как удалось выяснить, подмосковный клуб здесь не при чем. Начало встречи было перенесено в одностороннем порядке по желанию руководства Евролиги, а мотивировано это было интересами телевидения. Дело в том, что в 19.45 свою встречу 29-го тура против «Барселоны» начнет «Эфес», и лига хочет развести между собой трансляции встреч двух турецких клубов. «Химки» пытались найти компромисс с Евролигой, но переговоры успехом не увенчались. Поэтому тем, кто планирует отправиться в Мытищи в четверг, следует держать в уме раннее начало матча.

Но приезжать, конечно, стоит — все-таки чемпион Евролиги заглядывает в Россию не каждый день. Прошлой весной «Фенербахче» в родном Стамбуле не просто взял первый в своей истории титул, но и сумел стать первым турецким клубом, добившимся такого успеха. И в нынешнем сезоне «Фенер», хоть и не сумевший сохранить чемпионский состав, все равно на первых ролях.

Сейчас на счету стамбульцев 20 побед в «регулярке» при всего восьми поражениях, они идут вторыми в таблице и уже обеспечили себе преимущество домашней площадки в плей-офф.

При этом на выезде они имеют победную серию из трех встреч, да и вообще из последних семи матчей проиграли только один — дома московскому ЦСКА. Ключевые компоненты игры команды Желько Обрадовича — оборона, ведь «Фенербахче» в среднем пропускает лишь 73,6 очка за матч, и дальние попадания, по проценту которых (42,5) турецкий клуб идет вторым в лиге.

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ВЫБИРАЙ НЕ ВЫБИРАЙ

«Химкам» же победа в четверг необходима не только потому, что это заключительный домашний матч «гладкого» сезона и шанс порадовать свою публику. Но и потому, что только успех позволяет желто-синим остаться в числе соискателей четвертого места, дающего то самое преимущество родных стен в первом раунде игр на выбывание. Подмосковный клуб уже попал в восьмерку, что случилось впервые в истории, но теперь мечтает о том, чтобы подольше задержаться в решающих матчах.

При этом календарь финишного отрезка у «Химок» не самый благоприятный. Выйдя на прошлой неделе в плей-офф после матча с аутсайдерами турнира из «Эфеса», команда Георгиоса Барцокаса в следующей игре попала под мощнейший ЦСКА, который в этой Евролиге редко не добивается успеха. Вслед за этим желто-синие на внутренней арене уступили лидеру Единой лиги УНИКСу. Теперь — еще один гранд, а завершится «регулярка» выездным матчем с «Барселоной».

При этом подмосковный коллектив по-прежнему «измучен нарзаном», то есть травмами. По-прежнему лечат плечи Андрей Зубков и Дмитрий Соколов, восстанавливается повредивший голеностоп Джеймс Андерсон. Тайлер Ханикатт только-только вернулся в общую группу, и его участие в матче с «Фенербахче» тоже под большим вопросом. Хотя, пожалуй, «Химкам» уже не привыкать выходить на площадку не оптимальным составом.

Но побеждать надо, ведь чем выше «Химки» окажутся в итоговой таблице, тем более низко стоящего в ней соперника получат в плей-офф.

Пока они идут в плотной группе позади трех лидеров. Позиция ЦСКА во главе таблицы уже не подлежит сомнению, «Фенербахче» не опустится ниже третьего места, «Олимпиакос» тоже вряд ли. На четвертую строку сейчас самыми явными претендентами являются мадридский «Реал» и «Панатинаикос», опережающие «Химки» и «Жальгирис» на одну победу, а «Басконию» на две. Учитывая, что у «королевского клуба» и афинян в последних двух турах соперники сплошь из числа не попавших в плей-офф, то высока вероятность, что четвертое и пятое места они будут делить между собой, а в четвертьфинале снова встретятся друг с другом.

Таким образом, для «Химок» задачей-минимум должно стать сохранение нынешнего шестого места. При этом больше опасаться стоит даже не «Жальгириса» — литовцы в пятницу играют дома с ЦСКА, а затем на выезде с «Олимпиакосом». А «Басконии», ведь если испанская команда в ближайшем туре победит «Маккаби», то «на десерт» ей остается главный аутсайдер «Эфес». Из соперников в плей-офф наименее предпочтительным, конечно, является вариант с ЦСКА — просто потому, что армейцы безоговорочный лидер сезона. Поэтому не исключено, что соперником желто-синих в играх на выбывание снова станет «Фенер». Сложно сказать, более ли это предпочтительный вариант, нежели «Олимпиакос». Но зато на турецком гранде можно потренироваться в четверг.