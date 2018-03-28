«Химки» против чемпиона. В Мытищи приезжает «Фенербахче»
На финише регулярки «Химки» примут действующего победителя Евролиги.
На финише регулярки «Химки» примут действующего победителя Евролиги.
В четверг 29 марта на «Арене Мытищи» в 18.45 по московскому времени подмосковные «Химки» начнут последний домашний матч в нынешнем регулярном чемпионате Евролиги, причем их соперником будет действующий победитель этого турнира турецкий «Фенербахче».
РАННЕЕ НАЧАЛО
Прежде всего, обращает на себя внимание необычное время стартового свистка — еще ни разу в сезоне матчи «Химок» на европейской арене не начинались так рано, все поклонники подмосковного клуба привыкли приезжать в Подмосковье к 20 часам. Теперь же многим придется думать, как успеть на игру, ведь день рабочий, а Мытищи это не центр столицы, туда еще добраться надо. Конечно, клуб по традиции поможет своим болельщикам, но это не отменяет вопроса — что за революционные перемены на самом финише сезона?
Как удалось выяснить, подмосковный клуб здесь не при чем. Начало встречи было перенесено в одностороннем порядке по желанию руководства Евролиги, а мотивировано это было интересами телевидения. Дело в том, что в 19.45 свою встречу 29-го тура против «Барселоны» начнет «Эфес», и лига хочет развести между собой трансляции встреч двух турецких клубов. «Химки» пытались найти компромисс с Евролигой, но переговоры успехом не увенчались. Поэтому тем, кто планирует отправиться в Мытищи в четверг, следует держать в уме раннее начало матча.
Но приезжать, конечно, стоит —
При этом на выезде они имеют победную серию из трех встреч, да и вообще из последних семи матчей проиграли только один — дома московскому ЦСКА. Ключевые компоненты игры команды Желько Обрадовича — оборона, ведь «Фенербахче» в среднем пропускает лишь 73,6 очка за матч, и дальние попадания, по проценту которых (42,5) турецкий клуб идет вторым в лиге.
ВЫБИРАЙ НЕ ВЫБИРАЙ
«Химкам» же победа в четверг необходима не только потому, что это заключительный домашний матч «гладкого» сезона и шанс порадовать свою публику. Но и потому, что только успех позволяет
При этом календарь финишного отрезка у «Химок» не самый благоприятный. Выйдя на прошлой неделе в
При этом подмосковный коллектив
Пока они идут в плотной группе позади трех лидеров. Позиция ЦСКА во главе таблицы уже не подлежит сомнению, «Фенербахче» не опустится ниже третьего места, «Олимпиакос» тоже вряд ли. На четвертую строку сейчас самыми явными претендентами являются мадридский «Реал» и «Панатинаикос», опережающие «Химки» и «Жальгирис» на одну победу, а «Басконию» на две. Учитывая, что у «королевского клуба» и афинян в последних двух турах соперники сплошь из числа не попавших в
Таким образом, для «Химок»
АНТОН БАБОШИН