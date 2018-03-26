Баскетболисты УНИКСа победили «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Химках, завершилась со счетом 83:80 (18:16, 20:15, 28:19, 17:30) в пользу УНИКСа. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в пожаре в торговом центре в Кемерове.

В составе казанской команды самым результативным стал Джамар Смит, набравший 21 очко. У проигравших 19 очков в активе Алексея Шведа. УНИКС лидирует в Единой лиге ВТБ с 15 победами в 16 матчах, а «Химки» потерпели девятое поражение в 18 играх.