Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» вышел в финал Еврокубка

Самым результативным игроком матча стал американский форвард российской команды Марди Коллинз. Он набрал 22 очка, сделал восемь подборов и три результативных передачи.

Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу российского клуба, первая полуфинальная встреча также завершилась победой «Локомотива-Кубань» (82:65) на своей площадке.

Соперником краснодарской команды в финале станет турецкий клуб «Дарюшшафака», который в двух матчах полуфинальной серии победил немецкую «Баварию».