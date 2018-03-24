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01:34 (мск), источник: ТАСС

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» вышел в финал Еврокубка

ТАСС, 24 марта. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» со счетом 79:69 обыграл итальянскую команду «Реджо-Эмилия» в ответном матче полуфинальной серии Еврокубка. Встреча прошла в Италии.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард российской команды Марди Коллинз. Он набрал 22 очка, сделал восемь подборов и три результативных передачи.

Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу российского клуба, первая полуфинальная встреча также завершилась победой «Локомотива-Кубань» (82:65) на своей площадке.

Соперником краснодарской команды в финале станет турецкий клуб «Дарюшшафака», который в двух матчах полуфинальной серии победил немецкую «Баварию».

Финал также проводится до двух побед. Первый матч будет сыгран 10 апреля, второй — 13 апреля. 16 апреля, если понадобится, состоится решающая третья игра.

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