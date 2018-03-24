Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» вышел в финал Еврокубка

Самым результативным игроком матча стал американский форвард российской команды Марди Коллинз. Он набрал 22 очка, сделал восемь подборов и три результативных передачи.
Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу российского клуба, первая полуфинальная встреча также завершилась победой «Локомотива-Кубань» (82:65) на своей площадке.
Соперником краснодарской команды в финале станет турецкий клуб «Дарюшшафака», который в двух матчах полуфинальной серии победил немецкую «Баварию».
Финал также проводится до двух побед. Первый матч будет сыгран 10 апреля, второй — 13 апреля. 16 апреля, если понадобится, состоится решающая третья игра.