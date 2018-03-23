ЦСКА снова сильнее «Химок»

Источник: Спорт-Экспресс

За три тура до финиша регулярного чемпионата и «Химки», и ЦСКА свои турнирные задачи решили. Армейцы обеспечили себе первое место по итогам регулярного чемпионата, а подмосковный клуб впервые в истории обеспечил себе участие в плей-офф Евролиги. Казалось бы, можно расслабиться и выдохнуть, но обеим соперникам было за что биться.

МОТИВАЦИЯ

Что касается «Химок», то им было бы неплохо подняться повыше в таблице и, заняв четвертое место, обеспечить себе преимущество своей площадки в ¼ финала. Ну и получить соперника попроще, хотя этот термин вряд ли можно применить к плей-офф Евролиги. Тем не менее, стать шестым-седьмым и нарваться на действующего чемпиона «Фенербахче» или «Олимпиакос» — перспектива сомнительная.

ЦСКА же просто привык побеждать и не терять «инстинкт убийцы» в преддверии плей-офф не стоит. Тем более если соперник — «Химки», с которыми армейцы выступают и в Единой лиге. Показать, кто в доме хозяин, никогда не бывает лишним. Просто, чтобы не забывали, а при выходе на паркет у противника сидели в голове неприятные мысли о прошлых неудачах.

РЫВОК

Начиналось для «Химок» все здорово — с трехочкового от Вяльцева. Но ЦСКА это совершенно не смутило, хотя странной была бы обратная реакция. Армейцы принялись спокойно и деловито набирать очки, сразу показав, что ни о какой расслабленности не может идти речи — играть они будут всерьез и по-взрослому.

Почти до самого конца первой четверти шла равная перестрелка, а потом из «Химок» будто выпустили воздух. Ну или ЦСКА включил «режим Бога», кому как угодно. Начиная со счета 17:20 хозяева не могли набрать очков на протяжении почти четырех минут, позволив соперникам совершить рывок 14:0. 34:17 — это был нокаут.

Мириться с этим не хотели Моня — мастер игры в защите, ну и, конечно, Швед. Но ЦСКА словно не замечал их усилий. Показательными стали два момента. Первый — когда Де Коло непостижимым образом все же обошел Моню и забил в проходе из-под кольца, хотя, казалось, деваться французу уже было некуда. Второй — когда Хантер буквально с мясом запихнул мяч в кольцо несмотря на все оказываемое ему сопротивление. Причем глагол «запихнул» — самый верный в этой ситуации. С такой яростью рубятся в плей-офф, а не в матче «регулярки», когда ты уже обеспечил себе первое место.

К их чести, «Химки» сдаваться не думали — да и невозможно это сделать при поддержке заполненных трибун арены в Мытищах — и искали какие-то ходы. Пару раз сработала «двоечка» Маркович — Тодорович и отрыв вроде бы подсократился, но тут же Радд вколотил сверху «гвоздь», да еще и с фолом. И как-то сразу все старания хозяев обесценились.

Но в любом случае было весело. Местами ЦСКА ловил кураж и демонстрировал элементы шоу — как, например, перепасовка Родригеса и Хиггинса, увенчавшаяся данком последнего.

ЗАСУХА

Казалось, ничто не предвещало для гостей ничего плохого, но после большого перерыва армейцы вдруг перестали забивать. Сначала засуха длилась две минуты, и размочил ее своим трехочковым Клайберн. Но потом ЦСКА «замолчал» снова — еще на почти три минуты. Всего три очка за 4.49 игрового времени!

Впрочем, «Химки» тоже большой результативностью в этот отрезок не блеснули. Но все же постепенно сократили отставание с 17 очков до 8. А это уже вполне рабочая ситуация. Однако и у ЦСКА не было никаких поводов для паники, тем более что было понятно — вечно так плохо атаковать армейцы не могут.