ЦСКА снова сильнее «Химок»
ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги в гостях победил «Химки», обыграв принципиального соперника в четвертый раз за сезон.
ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги в гостях победил «Химки», обыграв принципиального соперника в четвертый раз за сезон.
За три тура до финиша регулярного чемпионата и «Химки», и ЦСКА свои турнирные задачи решили. Армейцы обеспечили себе первое место по итогам регулярного чемпионата, а подмосковный клуб впервые в истории обеспечил себе участие в
МОТИВАЦИЯ
Что касается «Химок», то им было бы неплохо подняться повыше в таблице и, заняв четвертое место, обеспечить себе преимущество своей площадки в ¼ финала. Ну и получить соперника попроще, хотя этот термин вряд ли можно применить к
ЦСКА же просто привык побеждать и не терять «инстинкт убийцы» в преддверии
РЫВОК
Начиналось для «Химок» все здорово — с трехочкового от Вяльцева. Но ЦСКА это совершенно не смутило, хотя странной была бы обратная реакция. Армейцы принялись спокойно и деловито набирать очки, сразу показав, что ни о какой расслабленности не может идти речи — играть они будут всерьез и
Почти до самого конца первой четверти шла равная перестрелка, а потом из «Химок» будто выпустили воздух. Ну или ЦСКА включил «режим Бога», кому как угодно. Начиная со счета 17:20 хозяева не могли набрать очков на протяжении почти четырех минут, позволив соперникам совершить рывок 14:0. 34:17 — это был нокаут.
Мириться с этим не хотели Моня — мастер игры в защите, ну и, конечно, Швед. Но ЦСКА словно не замечал их усилий. Показательными стали два момента. Первый — когда Де Коло непостижимым образом все же обошел Моню и забил в проходе
К их чести, «Химки» сдаваться не думали — да и невозможно это сделать при поддержке заполненных трибун арены в Мытищах — и искали
Но в любом случае было весело. Местами ЦСКА ловил кураж и демонстрировал элементы шоу — как, например, перепасовка Родригеса и Хиггинса, увенчавшаяся данком последнего.
ЗАСУХА
Казалось, ничто не предвещало для гостей ничего плохого, но после большого перерыва армейцы вдруг перестали забивать. Сначала засуха длилась две минуты, и размочил ее своим трехочковым Клайберн. Но потом ЦСКА «замолчал» снова — еще на почти три минуты. Всего три очка за 4.49 игрового времени!
Впрочем, «Химки» тоже большой результативностью в этот отрезок не блеснули. Но все же постепенно сократили отставание с 17 очков до 8. А это уже вполне рабочая ситуация. Однако и у ЦСКА не было никаких поводов для паники, тем более что было понятно — вечно так плохо атаковать армейцы не могут.
В итоге в четвертой четверти на площадке шла равная и плотная борьба, а решающим стало трехочковое попадание Родригеса за три с половиной минуты до конца: после него преимущество ЦСКА снова выросло до 17 очков и стало понятно, что этот матч они не отдадут.