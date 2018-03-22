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01:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Еловаца не спас «Нижний Новгород» в матче с «Венецией»

«Нижний Новгород» потерпел выездное поражение от «Уманы Рейер Венеции» в первом четвертьфинальном матче Кубка Европы ФИБА.

Источник: РИА "Новости"

Первая четверть прошла в относительно равной борьбе, хозяева завершили её в свою пользу лишь с минимальным перевесом — 20:19. Во второй десятиминутке коллектив из Италии укрепил преимущество, поведя в счёте 42:35. После большого перерыва один из лидеров итальянского первенства продолжал удерживать лидерство и в конечном счёте оформил победу — 86:76.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Дэй, набравший 23 очка. У «Нижнего Новгорода» дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов оформил Стефан Еловац. Ответный поединок четвертьфинала пройдёт 28 марта в Нижнем Новгороде.

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