Дабл-дабл Еловаца не спас «Нижний Новгород» в матче с «Венецией»

Первая четверть прошла в относительно равной борьбе, хозяева завершили её в свою пользу лишь с минимальным перевесом — 20:19. Во второй десятиминутке коллектив из Италии укрепил преимущество, поведя в счёте 42:35. После большого перерыва один из лидеров итальянского первенства продолжал удерживать лидерство и в конечном счёте оформил победу — 86:76.
Самым результативным в составе победителей стал Остин Дэй, набравший 23 очка. У «Нижнего Новгорода» дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов оформил Стефан Еловац. Ответный поединок четвертьфинала пройдёт 28 марта в Нижнем Новгороде.