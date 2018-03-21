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21 марта, источник: Чемпионат.com

Хайнс: Два личных достижения и победа — неплохой день, правда?

Центровой ЦСКА — про тяжёлые концовки матчей с «Олимпиакосом», победу в «регулярке» и личных рекордах.

Источник: РИА "Новости"

Для центрового ЦСКА Кайла Хайнса матч против «Олимпиакоса» стал особенным — он не только одержал победу над бывшими одноклубниками, но и отметился 300-й игрой за ЦСКА и 1000-м подбором в Евролиге. После игры Хайнс отметил, что в матчах с «Оли» никогда нельзя выключаться раньше времени, и порадовался своим личным достижениям.

— Кайл, для вас игра с «Олимпиакосом», учитывая ваше прошлое, — всё ещё особенная?

— Конечно. Но не из-за того, что я там играл. Просто «Оли» — отличная команда, у них почти все игроки высочайшего класса, они всегда борются до конца. Поэтому, если ты побеждаешь, то это всегда что-то такое, что ты заработал тяжёлым трудом. Победы над ними никогда не даются легко.

— Как вам сегодняшний матч?

— Нам удалось добиться победы прежде всего за счёт командной игры. У «Олимпиакоса» были свои шансы — они несколько раз подбирались к нам в третьей и четвёртой четвертях, но мы каждый раз находили ответ на их рывки. И это показывает наш уровень.

— Когда вы поверили в победу? В матчах с «Олимпиакосом» всякое случалось на последних секундах…

— О, да. Понимаю, о чём вы говорите! Они и в этот раз старались украсть у нас победу уже в концовке. Я видел столько игр — и даже сам во многих участвовал! — в которых «Олимпиакос» просто брал и выигрывал почти проигранный матч. Это, конечно, та команда, с которой никогда нельзя расслабляться. Они играют все 40 минут, и ты должен играть столько же. Иначе они вернутся в игру, и остановить их будет уже сложно.

— ЦСКА выиграл регулярный чемпионат с этой победой…

— Это очень круто, при этом у нас осталось в запасе ещё три матча. Перед началом сезона мы поставили цели, и это была одна из них. Но сейчас не время останавливаться, у нас всё ещё есть несколько целей, которые нам необходимо достичь. Так что сдержанно радуемся и идём дальше.

— Перед началом матча у вас было 999 подборов. Помните первый в этой игре?

— Не-а. Вообще не припомню. Надеюсь, что это был какой-то важный подбор, но точно не могу сказать даже в какой четверти это было.

— Но это всё же значимое для вас достижение?

— Конечно, это отличный индивидуальный показатель. И он для меня становится даже приятнее с учётом того, что нам ещё удалось победить. Победа делает мои достижения более значимыми.

— Это также была ваша 300-ая игра в составе ЦСКА.

— Серьёзно? Ого, я тут уже довольно долго (смеётся). Это круто, на самом деле. Особенно если вспомнить, что я в России иностранец. Я знаю не так много легионеров, которые с какой-либо командой не из своей страны сыграли так много, как я с ЦСКА. Поэтому это тоже достижение, уже второе за день. Два достижения и победа — неплохой день, правда?

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