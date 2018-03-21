ЦСКА — первый: армейцы в Москве превзошли «Олимпиакос»
Московский ЦСКА победой в домашнем матче над одним из самых принципиальных соперников, греческим «Олимпиакосом», обеспечил себе первое место по итогам «регулярки» в Евролиге.
Московский ЦСКА победой в домашнем матче над одним из самых принципиальных соперников, греческим «Олимпиакосом», обеспечил себе первое место по итогам «регулярки» в Евролиге.
Длинный и трудный регулярный чемпионат Евролиги вышел на финишную прямую — еще несколько матчей, и восемь сильнейших команд продолжат борьбу за титул. Но до этого момента еще предстоит расставить несколько точек над i. Далеко не все пока понятно как в составе той самой восьмерки, так и в расстановке ее участников по местам.
В этой связи очень кстати подоспела последняя в нынешнем «гладком» сезоне неделя сдвоенных матчей. Это всегда тяжело само по себе, а теперь, когда в каждой встрече на кону очень многое — втройне. Нынешний и следующий тур могут решить очень многое. Например, одной победой лидер «регулярки» московский ЦСКА мог досрочно застолбить за собой первое место.
ДЕЛО ПРИНЦИПА
Но при этом и соперники у армейцев в ближайших играх — как на подбор. Уже в пятницу им предстоит на чужой площадке сыграть со вторым российским участником Евролиги — «Химками». А в среду в Москву приехал «горячо любимый» болельщиками армейцев «Олимпиакос».
В этой истории были и «отравленный матч» 1995-го, и случающиеся с пугающей регулярностью поражения москвичей от «Олимпиакоса» в решающих стадиях Евролиги. Многие поклонники ЦСКА уже не удивляются, когда в «Финале четырех» расписание сводит их с греческим клубом. Зато никак не могут смириться с очередной неудачей — последний раз подобное случилось прошлой весной в Стамбуле, где команда Димитриса Итудиса была максимально близка к тому, чтобы снять проклятие, но все равно проиграла.
Да и в первом круге текущего сезона ЦСКА уступил в Греции. Тогда даже без Георгиоса Принтезиса «Олимпиакос» победил с разницей в два очка, в который уже раз добившись нужного результата в последней четверти. Да и к новой встрече соперники подошли встречными курсами. Армейцы выиграли восемь матчей подряд на своей площадке, и в шести из них набросали соперникам за 90 очков, но зато «Оли» в последних двух выездах победил мадридский «Реал» и «Панатинаикос».
БЕЗ РАЗВЕДКИ
О принципиальности соперничества говорили и забитые трибуны «Мегаспорта» — матч двух
За первую четверть команды на двоих набрали почти 50 очков, и в такой игре больше преуспели обычно сдержанные пирейцы. Принтезис и Василис Спанулис, которые для многих стали уже больше
Еще один рывок армейцы выдали в начале второй четверти. Если считать и попадание Кори Хиггинса, закрывшее первую 10-минутку, то ЦСКА набрал 15 очков кряду, забив при этом три «трешки». Отлично этот отрезок провел Семен Антонов, но вообще четверть стала настоящим шоу имени Де Коло. Вот он попадает
А Де Коло продолжает феерию — отменная передача
НЕ ПО ГРЕЧЕСКОМУ СЦЕНАРИЮ
Третья четверть стала очень и очень непростой. Продолжили проявлять себя лидеры обеих команд — и Де Коло и Принтезис разменяли 20 набранных очков. Настоящим героем в эти мгновения игры стал Кори Хиггинс, завершивший три атаки подряд и вообще действовавший очень результативно. Но при этом греки соперника от себя не отпускали.
Лишь на последней минуте ЦСКА помчался вперед — попадание Родригеса, штрафной Де Коло и трешка Андрея Воронцевича за четыре секунды до конца четверти помогли хозяевам оторваться на семь очков.
Но было понятно, что все будет решаться в последние 10 минут. И они начались как нельзя лучше для
Гости подобрались и припустили в погоню — отрыв начал сокращаться, но это не понравилось уже ЦСКА, и
ЦСКА (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 89:81 (23:26, 21:14, 25:22, 20:19)
ЦСКА: Де Коло (25), Хиггинс (14), Родригес (13), Клайберн (12), Хайнс (7), Хантер (6), Антонов (5), Курбанов (4), Воронцевич (3), Вестерманн (0), Фридзон (0), Радд (0).
«Олимпиакос»: Принтезис (24), Спанулис (17), Милутинов (10), Робертс (9), Стрелниекс (5), Томпсон (5), Браун (3), Маклин (3), Тилли (3), Папапетру (2), Уилджер (0).