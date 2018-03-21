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21 марта, источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — первый: армейцы в Москве превзошли «Олимпиакос»

Московский ЦСКА победой в домашнем матче над одним из самых принципиальных соперников, греческим «Олимпиакосом», обеспечил себе первое место по итогам «регулярки» в Евролиге.

Источник: Спорт-Экспресс

Длинный и трудный регулярный чемпионат Евролиги вышел на финишную прямую — еще несколько матчей, и восемь сильнейших команд продолжат борьбу за титул. Но до этого момента еще предстоит расставить несколько точек над i. Далеко не все пока понятно как в составе той самой восьмерки, так и в расстановке ее участников по местам.

В этой связи очень кстати подоспела последняя в нынешнем «гладком» сезоне неделя сдвоенных матчей. Это всегда тяжело само по себе, а теперь, когда в каждой встрече на кону очень многое — втройне. Нынешний и следующий тур могут решить очень многое. Например, одной победой лидер «регулярки» московский ЦСКА мог досрочно застолбить за собой первое место.

ДЕЛО ПРИНЦИПА

Но при этом и соперники у армейцев в ближайших играх — как на подбор. Уже в пятницу им предстоит на чужой площадке сыграть со вторым российским участником Евролиги — «Химками». А в среду в Москву приехал «горячо любимый» болельщиками армейцев «Олимпиакос». Красно-белые цвета пирейцев уже сами по себе вызывают неприятие у фанатов ЦСКА, но и вся история соперничества двух топ-клубов сложилась так, что «Оли» входит, как минимум, в тройку наиболее принципиальных оппонентов для красно-синих.

В этой истории были и «отравленный матч» 1995-го, и случающиеся с пугающей регулярностью поражения москвичей от «Олимпиакоса» в решающих стадиях Евролиги. Многие поклонники ЦСКА уже не удивляются, когда в «Финале четырех» расписание сводит их с греческим клубом. Зато никак не могут смириться с очередной неудачей — последний раз подобное случилось прошлой весной в Стамбуле, где команда Димитриса Итудиса была максимально близка к тому, чтобы снять проклятие, но все равно проиграла.

Да и в первом круге текущего сезона ЦСКА уступил в Греции. Тогда даже без Георгиоса Принтезиса «Олимпиакос» победил с разницей в два очка, в который уже раз добившись нужного результата в последней четверти. Да и к новой встрече соперники подошли встречными курсами. Армейцы выиграли восемь матчей подряд на своей площадке, и в шести из них набросали соперникам за 90 очков, но зато «Оли» в последних двух выездах победил мадридский «Реал» и «Панатинаикос».

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БЕЗ РАЗВЕДКИ

О принципиальности соперничества говорили и забитые трибуны «Мегаспорта» — матч двух топ-клубов собрал почти 12 тысяч зрителей. И может, эта наэлектризованная атмосфера и привела к тому, что гости, славящиеся прежде всего обороной, начало встречи провели в не слишком привычном для себя ключе. «Олимпиакос» не стал вести разведку и раскачиваться, а кинулся навстречу ЦСКА с шашками наголо.

За первую четверть команды на двоих набрали почти 50 очков, и в такой игре больше преуспели обычно сдержанные пирейцы. Принтезис и Василис Спанулис, которые для многих стали уже больше близнецами-братьями, чем Ленин и партия, исправно загружали мяч в кольцо, и в какой-то момент гости вели «+7». ЦСКА ответил десятью очками, которые подряд набрали Серхио Родригес и Нандо Де Коло.

Еще один рывок армейцы выдали в начале второй четверти. Если считать и попадание Кори Хиггинса, закрывшее первую 10-минутку, то ЦСКА набрал 15 очков кряду, забив при этом три «трешки». Отлично этот отрезок провел Семен Антонов, но вообще четверть стала настоящим шоу имени Де Коло. Вот он попадает из-за дуги, и тут же после промаха гостей передача через всю площадку — и француз поднимает сразу двух соперников в воздух один за другим. А потом спокойно кладет мяч в кольцо. Тогда как у тренера «Олимпиакоса» Янниса Сферопулоса спокойствия нет и в помине, эмоциональный грек берет тайм-аут.

А Де Коло продолжает феерию — отменная передача из-за спины на Хантера под кольцо, тот с разворота кладет мяч в корзину. Нандо за короткое время довел количество набранных очков до 15, при этом совершенно не промахиваясь с игры — шесть из шести. Ответ «Оли» был известен армейцам до зубовного скрежета — Спанулис и Принтезис. Попадания первого издали и усилия второго под кольцом к перерыву сократили отставание гостей до четырех очков. К тому же показалось, что ЦСКА в эти минуты стал действовать чуть небрежно, позволяя себе ошибаться больше разумной нормы.

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НЕ ПО ГРЕЧЕСКОМУ СЦЕНАРИЮ

Третья четверть стала очень и очень непростой. Продолжили проявлять себя лидеры обеих команд — и Де Коло и Принтезис разменяли 20 набранных очков. Настоящим героем в эти мгновения игры стал Кори Хиггинс, завершивший три атаки подряд и вообще действовавший очень результативно. Но при этом греки соперника от себя не отпускали.

Лишь на последней минуте ЦСКА помчался вперед — попадание Родригеса, штрафной Де Коло и трешка Андрея Воронцевича за четыре секунды до конца четверти помогли хозяевам оторваться на семь очков.

Но было понятно, что все будет решаться в последние 10 минут. И они начались как нельзя лучше для красно-синих — за очередными двумя очками Де Коло последовала потеря Яниса Стрелниекса и Родригес снова сделал преимущество ЦСКА двузначным. Чуть позже неутомимый в этом матче француз довел его до 13 очков. Но зная «Олимпиакос», было понятно, что это еще ни в коем случае не все. Этот тезис тут же подтвердил дальним броском Стрелниекс, остановив рывок соперника на отметке 12:0.

Гости подобрались и припустили в погоню — отрыв начал сокращаться, но это не понравилось уже ЦСКА, и красно-синие восстановили статус-кво. При этом зрители увидели красивое взаимодействие Родригеса и Хантера, а затем Де Коло и Уилла Клайберна, забившего сверху. В ответ греки взяли тайм-аут, вернули на паркет Спанулиса и Принтезиса и начали отрабатывать свой сценарий концовки. Два лидера греков привычно бились до последнего, но в этот вечер армейцы свое не отдали.

ЦСКА (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 89:81 (23:26, 21:14, 25:22, 20:19)

ЦСКА: Де Коло (25), Хиггинс (14), Родригес (13), Клайберн (12), Хайнс (7), Хантер (6), Антонов (5), Курбанов (4), Воронцевич (3), Вестерманн (0), Фридзон (0), Радд (0).

«Олимпиакос»: Принтезис (24), Спанулис (17), Милутинов (10), Робертс (9), Стрелниекс (5), Томпсон (5), Браун (3), Маклин (3), Тилли (3), Папапетру (2), Уилджер (0).

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