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21 марта, источник: Чемпионат.com

Итудис: Победа в регулярном сезоне Евролиги — заслуга всех игроков

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы над «Олимпиакосом» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 89:81 (23:26, 21:14, 25:22, 20:19). Эта победа принесла ЦСКА победу в регулярном сезоне за три тура до конца.

Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю команду с победой и с тем, что мы добились ещё одной цели в нашем сезоне, мы заранее выиграли регулярный чемпионат и заслужили преимущество домашней площадки. Это не данность, а заслуга всех игроков, включая травмированных — именно такой подход у нас к делу. У нас осталось три игры, мы отнесёмся к ним очень серьёзно, нам нужны эти победы ради истории клуба и наших болельщиков.

Говоря об игре, у нас получился плохой старт, мы пропустили 18 очков за 5 минут. После тайм-аута стали действовать более серьёзно, набрали десять очков подряд. Негативным фактором стали потери, многие из которых были невынужденными, в целом мы в нападении сыграли не на своём уровне, но выиграли три четверти и выиграли битву за подбор против одной из лучших команд в Евролиге по этому показателю. Мы боролись на щитах и контролировали ход всего матча.

Разница была не важна, мы хотели сыграть умно и мы так и сделали в большинстве ситуаций, пользовались разменами и другими моментами, которые позволял нам соперник. Мы бросили 60 процентов двухочковых и 40 процентов трёхочковых и в целом сыграли довольно агрессивно.

Поздравляю болельщиков, которых было много сегодня. Приятно было видеть полную арену и их реакцию и поддержку. Команда это чувствует и очень приятно играть в такой атмосфере», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

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