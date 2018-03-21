Бой с тенью: «Химки» борются с собой и выходят в плей-офф

Источник: РИА "Новости"

Благодаря тяжелейшей победе в Израиле над «Маккаби» в прошлом туре «Химки» сохранили хорошие шансы на попадание в заветную восьмёрку участников плей-офф. Но что такое «хорошие шансы»? Это победа в выездном матче против «Анадолу Эфеса». Турецкий клуб — абсолютно худший в нынешнем розыгрыше Евролиги. В Мытищах подопечные Барцокаса не испытали проблем, уверенно победив с разницей в 18 очков.

Но то было в Мытищах, где жёлто-синие традиционно сильны и удачливы. Что происходит с командой на выездах, объяснить сложно. Однако все мы видели неоднократно, насколько сильно меняются действия подмосковного клуба.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BglZEjZht-n/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BglZEjZht-n/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ready... Dodgeball ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/euroleague/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Turkish Airlines EuroLeague</a> (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-21T11:51:50+00:00">Mar 21, 2018 at 4:51am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Эфес» давно уже потерял какой-либо турнирный интерес, а потому все баскетболисты турецкой команды чисто визуально выглядели расслабленно. Разница в настрое и давлении проявилась с первых минут матча. Зритель, не знавший о расстановке сил в турнирной таблице, вряд ли бы смог определить, какой именно клуб борется за плей-офф.

Удивительно незаметно провёл первые пять минут матча лидер «Химок» Алексей Швед. Первый бросок российский защитник выполнил как раз в экваторе первой десятиминутки в свойственном только ему стиле: с восьми метров, с сопротивлением… и точно!

Хозяева расправили крылья: Брайант Данстон хозяйничал под обоими щитами, а Макколум, Симон и Уимз расстреливали издали. Атака «Эфеса» работала практически идеально, сминая гостей из холодной России. К первому перерыву «Химки» проигрывали «-11», и оставалось надеяться лишь на чудо.

Барцокас переживал, бросал бутылки с водой, вскидывал руки к небу, прося, судя по всему, объяснить, в чём именно провинился. Его игроки промахивались из выгодных положений, а противник буквально разрывал любые защитные построения. Что делать? Пора принимать радикальные меры. Тренер решился убрать Шведа и выпустил российское трио Зайцев-Вяльцев-Моня.

И заработало!

Защита преобразилась, и это дало позитивный импульс для атаки. Разница съёжилась до трёх очков, но проблемы никуда не делись. Томас Робинсон никак не мог найти свой ритм, промахиваясь не только из-под кольца с сопротивлением, но даже с линии штрафных. Американец собрал четыре отскока в атаке в первой половине, не принеся при этом большой практической пользы.

Погоня «Химок» принесла плоды за 4 минуты до конца третьей четверти, когда Гилл попал второй штрафной. Всё начиналось заново, и это был шанс для гостей. Баскетбольные качели длились до середины заключительной четверти, пока традиционно не включился Швед. Подмосковный Супермен забросил три штрафных и очень тяжёлый средний бросок. А после наступило время Егора Вяльцева. Всегда эмоциональный защитник набрал восемь очков в последние минуты, увеличив разницу до 10 очков.

Столь важная победа была одержана «Химками» в непривычной для себя манере. Швед отдал восемь результативных передач и был скорее созидателем, как и в игре в Тель-Авиве. Периметр работал и ждал скидок после обостряющих проходов под кольцо. Во второй половине наконец заработала защита с активной подстраховкой. И все игроки, выходившие на паркет, отметились набранными очками.