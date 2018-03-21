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21 марта, источник: Чемпионат.com

Бой с тенью: «Химки» борются с собой и выходят в плей-офф

Икс-фактором важной победы стала игра российского трио Зайцев-Вяльцев-Моня.

Источник: РИА "Новости"

Благодаря тяжелейшей победе в Израиле над «Маккаби» в прошлом туре «Химки» сохранили хорошие шансы на попадание в заветную восьмёрку участников плей-офф. Но что такое «хорошие шансы»? Это победа в выездном матче против «Анадолу Эфеса». Турецкий клуб — абсолютно худший в нынешнем розыгрыше Евролиги. В Мытищах подопечные Барцокаса не испытали проблем, уверенно победив с разницей в 18 очков.

Но то было в Мытищах, где жёлто-синие традиционно сильны и удачливы. Что происходит с командой на выездах, объяснить сложно. Однако все мы видели неоднократно, насколько сильно меняются действия подмосковного клуба.

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«Эфес» давно уже потерял какой-либо турнирный интерес, а потому все баскетболисты турецкой команды чисто визуально выглядели расслабленно. Разница в настрое и давлении проявилась с первых минут матча. Зритель, не знавший о расстановке сил в турнирной таблице, вряд ли бы смог определить, какой именно клуб борется за плей-офф.

Удивительно незаметно провёл первые пять минут матча лидер «Химок» Алексей Швед. Первый бросок российский защитник выполнил как раз в экваторе первой десятиминутки в свойственном только ему стиле: с восьми метров, с сопротивлением… и точно!

Хозяева расправили крылья: Брайант Данстон хозяйничал под обоими щитами, а Макколум, Симон и Уимз расстреливали издали. Атака «Эфеса» работала практически идеально, сминая гостей из холодной России. К первому перерыву «Химки» проигрывали «-11», и оставалось надеяться лишь на чудо.

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Барцокас переживал, бросал бутылки с водой, вскидывал руки к небу, прося, судя по всему, объяснить, в чём именно провинился. Его игроки промахивались из выгодных положений, а противник буквально разрывал любые защитные построения. Что делать? Пора принимать радикальные меры. Тренер решился убрать Шведа и выпустил российское трио Зайцев-Вяльцев-Моня.

И заработало!

Защита преобразилась, и это дало позитивный импульс для атаки. Разница съёжилась до трёх очков, но проблемы никуда не делись. Томас Робинсон никак не мог найти свой ритм, промахиваясь не только из-под кольца с сопротивлением, но даже с линии штрафных. Американец собрал четыре отскока в атаке в первой половине, не принеся при этом большой практической пользы.

Погоня «Химок» принесла плоды за 4 минуты до конца третьей четверти, когда Гилл попал второй штрафной. Всё начиналось заново, и это был шанс для гостей. Баскетбольные качели длились до середины заключительной четверти, пока традиционно не включился Швед. Подмосковный Супермен забросил три штрафных и очень тяжёлый средний бросок. А после наступило время Егора Вяльцева. Всегда эмоциональный защитник набрал восемь очков в последние минуты, увеличив разницу до 10 очков.

Столь важная победа была одержана «Химками» в непривычной для себя манере. Швед отдал восемь результативных передач и был скорее созидателем, как и в игре в Тель-Авиве. Периметр работал и ждал скидок после обостряющих проходов под кольцо. Во второй половине наконец заработала защита с активной подстраховкой. И все игроки, выходившие на паркет, отметились набранными очками.

Следующий матч «Химки» проведут в Мытищах в пятницу. Соперник — ЦСКА.

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