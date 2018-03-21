Бой с тенью: «Химки» борются с собой и выходят в плей-офф

Благодаря тяжелейшей победе в Израиле над «Маккаби» в прошлом туре «Химки» сохранили хорошие шансы на попадание в заветную восьмёрку участников
Но то было в Мытищах, где
«Эфес» давно уже потерял
Удивительно незаметно провёл первые пять минут матча лидер «Химок» Алексей Швед. Первый бросок российский защитник выполнил как раз в экваторе первой десятиминутки в свойственном только ему стиле: с восьми метров, с сопротивлением… и точно!
Хозяева расправили крылья: Брайант Данстон хозяйничал под обоими щитами, а Макколум, Симон и Уимз расстреливали издали. Атака «Эфеса» работала практически идеально, сминая гостей из холодной России. К первому перерыву «Химки» проигрывали «-11», и оставалось надеяться лишь на чудо.
Барцокас переживал, бросал бутылки с водой, вскидывал руки к небу, прося, судя по всему, объяснить, в чём именно провинился. Его игроки промахивались из выгодных положений, а противник буквально разрывал любые защитные построения. Что делать? Пора принимать радикальные меры. Тренер решился убрать Шведа и выпустил российское трио
И заработало!
Защита преобразилась, и это дало позитивный импульс для атаки. Разница съёжилась до трёх очков, но проблемы никуда не делись. Томас Робинсон никак не мог найти свой ритм, промахиваясь не только
Погоня «Химок» принесла плоды за 4 минуты до конца третьей четверти, когда Гилл попал второй штрафной. Всё начиналось заново, и это был шанс для гостей. Баскетбольные качели длились до середины заключительной четверти, пока традиционно не включился Швед. Подмосковный Супермен забросил три штрафных и очень тяжёлый средний бросок. А после наступило время Егора Вяльцева. Всегда эмоциональный защитник набрал восемь очков в последние минуты, увеличив разницу до 10 очков.
Столь важная победа была одержана «Химками» в непривычной для себя манере. Швед отдал восемь результативных передач и был скорее созидателем, как и в игре в
Следующий матч «Химки» проведут в Мытищах в пятницу. Соперник — ЦСКА.