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22:50 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Олимпиакос» и обеспечил себе победу в регулярном чемпионате Евролиги

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. ЦСКА победил греческий «Олимпиакос» со счетом 89:81 в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком стал защитник ЦСКА Нандо Де Коло, набравший 25 очков. Центровой ЦСКА Кайл Хайнс сделал три подбора, преодолев отметку в 1000 подборов. Он стал 13-м игроком в истории Евролиги, которому удалось достичь подобного показателя.

Победа над греческим клубом позволила ЦСКА гарантировать себе первое место по итогам регулярного чемпионата. Московский клуб выиграл 22 матча, у идущего вторым турецкого «Фенербахче» в активе 17 побед. «Олимпиакос», ранее гарантировавший себе выход в плей-офф, занимает третье место (15 побед).

В следующем матче 23 марта ЦСКА сыграет в гостях с «Химками», «Олимпиакос» в этот же день примет турецкий «Анадолу Эфес».

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