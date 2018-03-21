ЦСКА обыграл «Олимпиакос» и обеспечил себе победу в регулярном чемпионате Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком стал защитник ЦСКА Нандо Де Коло, набравший 25 очков. Центровой ЦСКА Кайл Хайнс сделал три подбора, преодолев отметку в 1000 подборов. Он стал 13-м игроком в истории Евролиги, которому удалось достичь подобного показателя.

Победа над греческим клубом позволила ЦСКА гарантировать себе первое место по итогам регулярного чемпионата. Московский клуб выиграл 22 матча, у идущего вторым турецкого «Фенербахче» в активе 17 побед. «Олимпиакос», ранее гарантировавший себе выход в плей-офф, занимает третье место (15 побед).