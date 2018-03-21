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00:59 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграет с «Олимпиакосом» в матче Евролиги

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Баскетбольные клубы ЦСКА и «Химки» проведут в среду матчи 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы в случае домашней победы над греческим «Олимпиакосом» досрочно гарантируют себе первое место, «Химки», если обыграют в гостях аутсайдера «Анадолу Эфес», получат путевку в четвертьфинал.

Источник: РИА "Новости"

За четыре тура до финиша регулярного сезона ЦСКА лидирует (21 победа), опережая конкурентов из «Олимпиакоса» на три победы. Обе команды считаются фаворитами сезона и уже гарантировали себе участие в четвертьфинале, при этом греческий клуб, представляющий портовый пригород Афин Пирей, еще не гарантировал себе место в первой четверке и преимущество своей площадки в четвертьфинальной серии.

«Олимпиакос» на прошлой неделе потерпел дома неожиданное разгромное поражение от испанской «Барселоны» (63:90), которая давно лишилась шансов на выход в плей-офф. При этом два предыдущих гостевых матча «Олимпиакос» выиграл у команд, входящих в первую восьмерку и также являющихся претендентами на победу в Евролиге, афинского «Панатинаикоса» и мадридского «Реала».

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«Олимпиакос», которым руководит Иоаннис Сферопулос, 12 раз выигрывал чемпионат Греции, однако в прошлом сезоне уступил титул «Панатинаикосу». В Евролиге «Олимпиакос» побеждал в 1997, 2012 и 2013 годах, пять раз проигрывая в финалах, в том числе и в прошлом сезоне — в матче с «Фенербахче» в Стамбуле. При этом в полуфинале команда Сферопулоса победила ЦСКА — 82:78. Наставнику греческого клуба среду исполняется 51 год.

Одно из своих пяти поражений в нынешней Евролиге ЦСКА потерпел как раз в гостевом матче с «Олимпиакосом» (86:88) три месяца назад. ЦСКА остается самой результативной командой Евролиги, набирая в среднем 89,6 очка за игру, тогда как «Олимпиакосу» нет равных в обороне — соперники набирают в среднем лишь 74 очка.

Матч ЦСКА — «Олимпиакос» пройдет на московской арене «Мегаспорт», начало — 20:00 мск.

«Химкам» нужна еще одна победа

«Химки» в гостях сыграют с турецким клубом «Анадолу Эфес», который одержал всего шесть побед в 20 матчах и занимает последнее место. У «Химок» 15 побед, успех в Стамбуле фактически гарантирует подмосковной команде участие в четвертьфинальной стадии. «Эфес» 13 раз становился чемпионом Турции и считался одним из сильнейших клубов Европы в 90-х и нулевых годах, дважды занимая в Евролиге третьи места.

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Еще год назад «Анадолу Эфес» играл в четвертьфинале Евролиги, однако нынешний сезон «пивовары» провалили. При этом в чемпионате Турции «Анадолу Эфес», руководимый опытным местным специалистом Эргином Атаманом, занимает пятое место. Новым лидером турецкого клуба стал Сонни Уимс, в свое время поигравший в ЦСКА.

По словам наставника «Химок» Георгиоса Барцокаса, расслабляться его команде нельзя, даже выходя на площадку против аутсайдера. Хороший пример — домашний матч 8 марта с еще одной командой из «подвала» Евролиги итальянским «Миланом», проигранный со счетом 77:86.

После поражения во вторник израильского «Маккаби» от турецкого «Фенербахче» (73:87) «Химки» в случае победы в Стамбуле гарантируют себе место в первой восьмерке. При этом подмосковные баскетболисты сохраняют шансы и на место в четверке лучших.

Матч «Химок» с турецкой командой пройдет на арене «Синан Эрдем», где год назад состоялся «Финал четырех» Евролиги. Начало — 20:45 мск.
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