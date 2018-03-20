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22:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Не подрались, но мужики: «Локо» стартует с победы в полуфинале Еврокубка

Краснодарцы повторяют собственный рекорд по количеству побед подряд. Серия продолжится в Италии.

Источник: РИА "Новости"

Полуфинальная стадия Еврокубка в надеждах российских болельщиков должна была принести радость от участия сразу трёх клубов из нашей страны. Однако успех «Локомотива» оказался непосильным «Зениту» и УНИКСу: казанцы не сдюжили в третьем матче против «Баварии», а путь петербуржцам преградила не самая грозная «Реджо-Эмилия», ставшая соперником «Локо» по полуфиналу.

Понятно, что «не грозными» итальянцы были названы относительно. Столь поздняя и важная стадия в принципе не может предполагать наличие слабых команд. Забавно, ведь соперник краснодарцев вполне мог вылететь после первого группового раунда. Как, собственно, и после второго. Мы об этом подробно рассказывали ранее.

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Красно-зелёные, не в пример своему оппоненту по полуфиналу, катили по турнирной сетке уверенно. Вы же в курсе, сколько поражений в Кубке Европы у подопечных Саши Обрадовича было до этого поединка? Нет? Нисколько! 18 побед подряд. Понятно, что у краснодарцев против «Эмилии» было преимущество своей площадки, да и в принципе средний уровень игроков, честно говоря, существенно выше. Но это надо было доказать на паркете.

По-спортивному наглые гости начали игру с места в карьер. «Трёха» Маркоишвили и проход Невелса — вот уже и на Кубани начали понимать, насколько непросто было «Зениту». Справедливости ради, стоит сказать, что ни малейшего намёка на панику в действиях хозяев замечено не было. И это несмотря на двухминутную голевую засуху, начавшуюся с самого стартового спорного.

Ответственность за активизацию «Локомотива» взял на себя Фрэнк Элегар, набравший семь очков подряд. Надо было видеть, в каком стиле он это делал! Исключительно сверху, исключительно с навеса партнёра, исключительно через 215-сантиметрового Риккардо Черви. Зал мгновенно оживился, а хозяева настигли «Реджи-Эмилию», вышли вперёд и больше это лидерство не упускали.

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MVP четвертьфинальной стадии Дмитрий Кулагин вышел со скамейки, был заметен, но соперник внимательно страховал каждого защитника, остававшегося против 22 номера. «Локо» приучил к тому, что быть лидером здесь может каждый, а конкретно в этом матче выделить кого-то одного было попросту невозможно. Не идёт бросок у Марди Коллинса? Не беда, издали после его передач забьют Павел Антипов и Крис Бэбб. Брайан Квале «затопчет» всех под кольцом, а вышеупомянутый Кулагин отработает в защите против скоростных «малышей» итальянского клуба.

Наверное, переломным в матче стало попадание Бэбба за 1,1 секунды до конца первой половины. Специально взятый тайм-аут был разыгран как по нотам, а в раздевалку команды уходили с разницей в 15 баллов в пользу россиян.

Неслучайность своего попадания американец доказал в первой же атаке во второй половине — снова «бомба», и разница достигла рекордных 18 очков.

10 человек в ротации Обрадовича поддерживали высокий темп, фиксируя и оберегая двузначную разницу. «Локомотив» не выключился, не берёг силы, и во многом это заслуга соперника, постоянно «коловшего» слаломными проходами один в один и дальними бросками.

За 40 секунд до конца, когда победитель уже был ясен, Джо Рэгланд получил неспортивный фол и чуть было не стал зачинщиком потасовки, оттолкнув оппонента двумя руками после того, как тот заплёл ему руки. Хорошо, что краснодарский американец вовремя опомнился и пошёл на примирение, пожав руку итальянцу. Есть первая победа. Нужна ещё одна.

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