Не подрались, но мужики: «Локо» стартует с победы в полуфинале Еврокубка
Краснодарцы повторяют собственный рекорд по количеству побед подряд. Серия продолжится в Италии.
Краснодарцы повторяют собственный рекорд по количеству побед подряд. Серия продолжится в Италии.
Полуфинальная стадия Еврокубка в надеждах российских болельщиков должна была принести радость от участия сразу трёх клубов из нашей страны. Однако успех «Локомотива» оказался непосильным «Зениту» и УНИКСу: казанцы не сдюжили в третьем матче против «Баварии», а путь петербуржцам преградила не самая грозная «Реджо-Эмилия», ставшая соперником «Локо» по полуфиналу.
Понятно, что «не грозными» итальянцы были названы относительно. Столь поздняя и важная стадия в принципе не может предполагать наличие слабых команд. Забавно, ведь соперник краснодарцев вполне мог вылететь после первого группового раунда. Как, собственно, и после второго. Мы об этом подробно рассказывали ранее.
Ответственность за активизацию «Локомотива» взял на себя Фрэнк Элегар, набравший семь очков подряд. Надо было видеть, в каком стиле он это делал! Исключительно сверху, исключительно с навеса партнёра, исключительно через 215-сантиметрового Риккардо Черви. Зал мгновенно оживился, а хозяева настигли «Реджи-Эмилию», вышли вперёд и больше это лидерство не упускали.
MVP четвертьфинальной стадии Дмитрий Кулагин вышел со скамейки, был заметен, но соперник внимательно страховал каждого защитника, остававшегося против 22 номера. «Локо» приучил к тому, что быть лидером здесь может каждый, а конкретно в этом матче выделить
Наверное, переломным в матче стало попадание Бэбба за 1,1 секунды до конца первой половины. Специально взятый
Неслучайность своего попадания американец доказал в первой же атаке во второй половине — снова «бомба», и разница достигла рекордных 18 очков.
10 человек в ротации Обрадовича поддерживали высокий темп, фиксируя и оберегая двузначную разницу. «Локомотив» не выключился, не берёг силы, и во многом это заслуга соперника, постоянно «коловшего» слаломными проходами один в один и дальними бросками.
За 40 секунд до конца, когда победитель уже был ясен, Джо Рэгланд получил неспортивный фол и чуть было не стал зачинщиком потасовки, оттолкнув оппонента двумя руками после того, как тот заплёл ему руки. Хорошо, что краснодарский американец вовремя опомнился и пошёл на примирение, пожав руку итальянцу. Есть первая победа. Нужна ещё одна.