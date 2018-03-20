«Локомотив-Кубань» открывает серию полуфинала Кубка Европы с «Реджо-Эмилией»

Источник: РИА "Новости"

Краснодарцы выигрывали Кубок Европы в 2013 году, итальянцы впервые в истории сыграют в полуфинале турнира.

Краснодар идет на рекорд

Краснодарский клуб не потерпел ни одного поражения в текущем розыгрыше турнира, выиграв все 18 матчей. Рекорд турнира — 20 побед подряд (19 в одном сезоне) — был установлен самим «Локомотивом» в сезоне-2014/15. Тогда краснодарцы весь турнир шли без поражений, но в четвертьфинале неожиданно уступили казанскому УНИКСу.

Последний матч перед полуфиналом Кубка Европы «Локомотив» тем не менее проиграл — в выездном матче Единой лиги ВТБ белорусскому «Цмоки-Минск» (84:88 в овертайме). «Вероятно мы больше думали о матче с “Реджо-Эмилией” во вторник, — сказал главный тренер “Локомотива” Саша Обрадович. — Поэтому не были достаточно сфокусированы, сделали много тактических и много индивидуальных ошибок».

Итальянцы начинают серию без лучшего игрока

Итальянский клуб, в четвертьфинале одолевший «Зенит» из Санкт-Петербурга, уже сейчас можно признать главной сенсацией Кубка Европы. «Реджо-Эмилия» в нынешнем сезоне занимает только 11-е место в национальном чемпионате, а единственным достижением клуба на европейской арене является победа в Кубке вызова в 2014 году. Лучший результат «Реджо-Эмилии» во внутреннем чемпионате — выход в финал в 2015 и 2016 году.

Лидером итальянцев является защитник Амедео Делла Валле, занимающий первое место в Кубке Европы по индексу полезности (20,8) и результативности (17,8). Однако в Краснодар 24-летний итальянец не приехал из-за болей в спине, его возвращение в строй ожидается во втором матче серии.

Время Кулагина

Ключом к успехам «Локомотива-Кубани» в текущем сезоне является игра в обороне: краснодарцы пропускают меньше всех в Кубке Европы — 68,8 очка в среднем за игру. Самый результативный игрок «Локомотива» Райан Брокхофф (12,3 очка) на данный момент травмирован, и команду ведет за собой Дмитрий Кулагин (11,7 очка и 3,9 передачи), признанный самым ценным игроком четвертьфиналов Кубка Европы.

В другой полуфинальной паре Кубка Европы встретятся турецкая «Дарюшшафака», которую тренирует экс-главный тренер сборной России Дэвид Блатт, и немецкая «Бавария». Обе команды еще до начала сезона считались главными претендентами на победу и на протяжении всего турнира подтверждают свой статус: у турков — три поражения в 18 матчах сезона, у немцев — три поражения в 19 матчах.