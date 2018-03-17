Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили в матче Единой лиги ВТБ

Поединок с одним из фаворитов «банковского» турнира минчане начали здорово и повели 11:4. Однако гости постепенно наладили игру и на большой перерыв команды ушли при счете 39:34 в пользу краснодарцев. После возобновления игры хозяева не сдавались и временами не только догоняли соперников, но и выходили вперед после дальних бросков. Перед заключительной четвертью «драконы» выигрывали 55:51, а еще через 4 минуты их преимущество достигло 13 очков 67:54.