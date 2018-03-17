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21:05 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили в матче Единой лиги ВТБ

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские «Цмокi» победили на своей арене краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Поединок с одним из фаворитов «банковского» турнира минчане начали здорово и повели 11:4. Однако гости постепенно наладили игру и на большой перерыв команды ушли при счете 39:34 в пользу краснодарцев. После возобновления игры хозяева не сдавались и временами не только догоняли соперников, но и выходили вперед после дальних бросков. Перед заключительной четвертью «драконы» выигрывали 55:51, а еще через 4 минуты их преимущество достигло 13 очков 67:54.

В оставшееся время чемпионы Беларуси растеряли этот перевес и к финишу основного времени счет стал равным — 72:72. В овертайме нервы оказались крепче у хозяев, которые вырвали победу со счетом 88:84.

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