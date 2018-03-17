Об этом хоккеист рассказал в соцсети
24 очка Риверса и дабл-дабл Калатеса помогли «Панатинаикосу» обыграть «Уникаху»
«Панатинаикос» завоевал выездную победу над «Уникахой» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Панатинаикос» завоевал выездную победу над «Уникахой» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Первая половина встречи прошла под диктовку команды из Малаги. К большому перерыву преимущество «Уникахи» составляло двенадцать очков — 44:32.
Во второй половине матча «Панатинаикос» полностью доминировал на паркете и сумел не только отыграться, но и оформить победу с двузначным преимуществом — 90:79.
Самым результативным в составе греческой команды стал Кей Си Риверс, набравший 24 очка. Близок к