24 очка Риверса и дабл-дабл Калатеса помогли «Панатинаикосу» обыграть «Уникаху»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе
МИД России заявил протест послу Польши
Лариса Гузеева позирует в сугробе
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
16.03
Леванте2
Эйбар1
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
16.03
Монако2
Лилль1
Футбол. Зарубежный
16.03
Фрайбург1
Штутгарт2
Хоккей. КХЛ
16.03
СКА4
Локомотив0
Хоккей. КХЛ
16.03
ЦСКА4
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
16.03
Ак БарсОТ3
Металлург Мг4
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск
Урал
Хоккей. КХЛ
16.03
Салават Юлаев1
Трактор2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Факел
Футбол. Первый дивизион
16.03
Динамо СПб2
Химки1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Ростов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Олимпиец
Все события
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера
СКА крупно обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
Перемены на кухне помогут похудеть
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
01:51 (мск), источник: Чемпионат.com

24 очка Риверса и дабл-дабл Калатеса помогли «Панатинаикосу» обыграть «Уникаху»

«Панатинаикос» завоевал выездную победу над «Уникахой» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Первая половина встречи прошла под диктовку команды из Малаги. К большому перерыву преимущество «Уникахи» составляло двенадцать очков — 44:32.

Во второй половине матча «Панатинаикос» полностью доминировал на паркете и сумел не только отыграться, но и оформить победу с двузначным преимуществом — 90:79.

Самым результативным в составе греческой команды стал Кей Си Риверс, набравший 24 очка. Близок к трипл-даблу был Ник Калатес (12 очков+8 подборов+11 передач). У «Уникахи» 19 очков в активе Неманьи Недовича.

 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера
СКА крупно обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Президент ФИФА прокомментировал возможный бойкот ЧМ в России
«Зенит» назвал сроки возвращения Кокорина в строй после операции
Гончаренко рассказал о победе в Лионе и матчах с «Арсеналом»
ЦСКА всухую обыграл «Йокерит» в первом матче полуфинала КХЛ
Керлингисту Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года
Спорт-Экспресс
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь