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01:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Опа, Харденстайл: Де Коло убивает «Фенербахче»

Матч лидеров Евролиги, как и в первом круге, решился на последней секунде. В пользу ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА и «Фенербахче» — больше, чем просто соперники. Наверное, для болельщиков красно-синих суперклуб из Стамбула по ненавистности к нему стоит сразу после красно-белого проклятия в лице «Олимпиакоса». 15 мая 2016 года москвичи стали для лучшей команды Турции больше, чем соперником — бросок Виктора Хряпы увёл из-под носа Желько Обрадовича заветный трофей в Берлине. После того матча ЦСКА не выигрывал у «Фенера». Все три встречи завершались в пользу сине-жёлтых, два из которых турки цинично выигрывали в «Мегаспорте» в овертайме.

Жёлтое море гудело и бурлило, освистывая москвичей задолго до стартового спорного. Начало игры и вовсе утонуло в свисте и оре. Гости осваивались, робко действуя в нападения, исключив проходы под кольцо.

Итудису пришлось взять тайм-аут при счёте 2:9. Нужно было взбодрить нападение, и это получилось. Воронцевич попал издали, а Хайнс наконец вспомнил, что в баскетболе можно (и нужно) забивать в проходе. Игра выровнялась, болельщики поутихли, защита пришла в норму, а Обрадович решил перестраховаться и взял свою первую минуту на разговор с командой.

Концовка стартовой четверти получилась эпичной. Де Коло забил сверхдальний бросок с восьми метров, но за оставшиеся четыре секунды Николо Мелли ответил вот таким броском. Сколько там было метров, решать вам.

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На протяжении трёх последующих четвертей два главных претендента на трофей подарили зрителям прекрасное баскетбольное зрелище. Абсолютно равная борьба, эмоции, но самое главное — игра высочайшего уровня. Воронцевич и Мелли вели перестрелку дальнобойными. Итальянец победил с минимальным перевесом 18:17, но россиянин при этом не промахнулся ни разу.

Родригес исполнял роль Алексея Шведа, угрожая туркам броском, с которым именно у Эль Чачо в этот вечер были проблемы: два из восьми дальних выстрелов — совсем не тот процент, который мы привыкли видеть.

Концовка не предполагалась. Хиггинс забивает тяжелейший мяч, и разница увеличивается до шести очков. Отыграть такое за минуту с лишним практически нереально.

Но после пятого фола Кори (Хантер присел чуть ранее), «трёхи» Мелли и точных штрафных Слукаса счёт стал равным. Оставалось 11 секунд. Де Коло получил мяч и после пик-н-ролла с Хайнсом остался один на один с Калиничем. Пара переводов и степ-бэк. Сирена! ЦСКА отвечает «Фенербахче» за два обиднейших домашних поражения. Это было вот так.

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ЦСКА ещё более уверенно садится на трон «регулярки». Впереди «Олиапиакос», «Химки», «Жальгирис» и «Црвена Звезда».

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