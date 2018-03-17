Опа, Харденстайл: Де Коло убивает «Фенербахче»

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА и «Фенербахче» — больше, чем просто соперники. Наверное, для болельщиков красно-синих суперклуб из Стамбула по ненавистности к нему стоит сразу после красно-белого проклятия в лице «Олимпиакоса». 15 мая 2016 года москвичи стали для лучшей команды Турции больше, чем соперником — бросок Виктора Хряпы увёл из-под носа Желько Обрадовича заветный трофей в Берлине. После того матча ЦСКА не выигрывал у «Фенера». Все три встречи завершались в пользу сине-жёлтых, два из которых турки цинично выигрывали в «Мегаспорте» в овертайме.

Жёлтое море гудело и бурлило, освистывая москвичей задолго до стартового спорного. Начало игры и вовсе утонуло в свисте и оре. Гости осваивались, робко действуя в нападения, исключив проходы под кольцо.

Итудису пришлось взять тайм-аут при счёте 2:9. Нужно было взбодрить нападение, и это получилось. Воронцевич попал издали, а Хайнс наконец вспомнил, что в баскетболе можно (и нужно) забивать в проходе. Игра выровнялась, болельщики поутихли, защита пришла в норму, а Обрадович решил перестраховаться и взял свою первую минуту на разговор с командой.

Концовка стартовой четверти получилась эпичной. Де Коло забил сверхдальний бросок с восьми метров, но за оставшиеся четыре секунды Николо Мелли ответил вот таким броском. Сколько там было метров, решать вам.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgZNr0MBPUr/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BgZNr0MBPUr/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-16T18:22:28+00:00">Mar 16, 2018 at 11:22am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На протяжении трёх последующих четвертей два главных претендента на трофей подарили зрителям прекрасное баскетбольное зрелище. Абсолютно равная борьба, эмоции, но самое главное — игра высочайшего уровня. Воронцевич и Мелли вели перестрелку дальнобойными. Итальянец победил с минимальным перевесом 18:17, но россиянин при этом не промахнулся ни разу.

Родригес исполнял роль Алексея Шведа, угрожая туркам броском, с которым именно у Эль Чачо в этот вечер были проблемы: два из восьми дальних выстрелов — совсем не тот процент, который мы привыкли видеть.

Концовка не предполагалась. Хиггинс забивает тяжелейший мяч, и разница увеличивается до шести очков. Отыграть такое за минуту с лишним практически нереально.

Но после пятого фола Кори (Хантер присел чуть ранее), «трёхи» Мелли и точных штрафных Слукаса счёт стал равным. Оставалось 11 секунд. Де Коло получил мяч и после пик-н-ролла с Хайнсом остался один на один с Калиничем. Пара переводов и степ-бэк. Сирена! ЦСКА отвечает «Фенербахче» за два обиднейших домашних поражения. Это было вот так.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgZYdRkhYy_/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BgZYdRkhYy_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-16T19:56:28+00:00">Mar 16, 2018 at 12:56pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.