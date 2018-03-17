Опа, Харденстайл: Де Коло убивает «Фенербахче»
Матч лидеров Евролиги, как и в первом круге, решился на последней секунде. В пользу ЦСКА.
Матч лидеров Евролиги, как и в первом круге, решился на последней секунде. В пользу ЦСКА.
ЦСКА и «Фенербахче» — больше, чем просто соперники. Наверное, для болельщиков
Жёлтое море гудело и бурлило, освистывая москвичей задолго до стартового спорного. Начало игры и вовсе утонуло в свисте и оре. Гости осваивались, робко действуя в нападения, исключив проходы под кольцо.
Итудису пришлось взять
Концовка стартовой четверти получилась эпичной. Де Коло забил сверхдальний бросок с восьми метров, но за оставшиеся четыре секунды Николо Мелли ответил вот таким броском. Сколько там было метров, решать вам.
На протяжении трёх последующих четвертей два главных претендента на трофей подарили зрителям прекрасное баскетбольное зрелище. Абсолютно равная борьба, эмоции, но самое главное — игра высочайшего уровня. Воронцевич и Мелли вели перестрелку дальнобойными. Итальянец победил с минимальным перевесом 18:17, но россиянин при этом не промахнулся ни разу.
Родригес исполнял роль Алексея Шведа, угрожая туркам броском, с которым именно у Эль Чачо в этот вечер были проблемы: два из восьми дальних выстрелов — совсем не тот процент, который мы привыкли видеть.
Концовка не предполагалась. Хиггинс забивает тяжелейший мяч, и разница увеличивается до шести очков. Отыграть такое за минуту с лишним практически нереально.
Но после пятого фола Кори (Хантер присел чуть ранее), «трёхи» Мелли и точных штрафных Слукаса счёт стал равным. Оставалось 11 секунд. Де Коло получил мяч и после
ЦСКА ещё более уверенно садится на трон «регулярки». Впереди «Олиапиакос», «Химки», «Жальгирис» и «Црвена Звезда».