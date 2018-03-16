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16 марта, источник: Чемпионат.com

Баззер-битер де Коло помог ЦСКА вырвать победу у «Фенербахче»

ЦСКА добыл выездную победу над «Фенербахче» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Первая половина встречи прошла при небольшом преимуществе «армейцев», что и отразилось в цифрах на табло. На большой перерыв команды ушли при счёте 44:40 в пользу гостей.

В третьей четверти «Фенербахче» удался рывок, благодаря которому стамбульцы перехватили лидерство и повели перед заключительной четвертью со счётом 58:54. В последние десять минут матча ЦСКА вновь перехватил инициативу, поведя с разницей в шесть очков. Тем не менее за 11 секунд до финальной сирены счёт на табло был равный. Решающим в матче стал двухочковый бросок Нандо де Коло, который он реализовал с финальной сиреной. Победа ЦСКА 81:79.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самым результативным в составе победителей стал Андрей Воронцевич, набравший 17 очков и реализовавший при этом 5 из 5 дальних попыток. У «Фенербахче» 18 очков в активе Николо Мелли.

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