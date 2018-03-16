Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымские татары поставили ультиматум правительству Киева
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Беременная Ева Лонгория забывает, что ждет ребенка
Лавров упал на сцене форума (видео)
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леванте0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фрайбург0
Штутгарт1
Хоккей. НХЛ
17.03
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
17.03
Оттава Сенаторз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА4
Локомотив0
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА4
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак БарсОТ3
Металлург Мг4
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
17.03
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
17.03
Анахайм Дакс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
17.03
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
Трактор2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб2
Химки1
Футбол. Премьер-лига
17.03
СКА-Хабаровск
Урал
Все события
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Керлингисту Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года
Страны Евросоюза не будут отказываться от участия в ЧМ-2018
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
Перемены на кухне помогут похудеть
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
10«Барселона» уже почти чемпион
22:53 (мск), источник: Чемпионат.com

21 очко Переса помогло ВЭФу обыграть «Парму»

ВЭФ добыл домашнюю победу над «Пармой» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Первая половина встречи прошла в относительно равной борьбе. На большой перерыв команды ушли при незначительном преимуществе хозяев — 40:37.

Определяющей в поединке стала третья четверть, в которой ВЭФ оформил серьёзный рывок, позволивший прибалтийской команде создать двузначное преимущество в счёте — 65:46. В заключительном игровом отрезке коллектив из Перми попробовал отыграться, но сумел лишь немного сократить отставание. Победа ВЭФ — 78:67.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Перес, набравший 21 очко, собравший 9 подборов и совершивший 7 передач. У «Пармы» 22 очка в активе Коди Миллер-Макинтайра.

 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
Гончаренко — о Головине, «Арсенале» и Гинере
СКА крупно обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Керлингисту Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года
Страны Евросоюза не будут отказываться от участия в ЧМ-2018
ЦСКА всухую обыграл «Йокерит» в первом матче полуфинала КХЛ
Орлов сказал президенту «Зенита», что Манчини позорит клуб
Баззер-битер де Коло помог ЦСКА вырвать победу у «Фенербахче»
Новости
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь