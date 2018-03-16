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21 очко Переса помогло ВЭФу обыграть «Парму»
ВЭФ добыл домашнюю победу над «Пармой» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
ВЭФ добыл домашнюю победу над «Пармой» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Первая половина встречи прошла в относительно равной борьбе. На большой перерыв команды ушли при незначительном преимуществе хозяев — 40:37.
Определяющей в поединке стала третья четверть, в которой ВЭФ оформил серьёзный рывок, позволивший прибалтийской команде создать двузначное преимущество в счёте — 65:46. В заключительном игровом отрезке коллектив из Перми попробовал отыграться, но сумел лишь немного сократить отставание. Победа ВЭФ — 78:67.
Самым результативным в составе победителей стал Алекс Перес, набравший 21 очко, собравший 9 подборов и совершивший 7 передач. У «Пармы» 22 очка в активе Коди