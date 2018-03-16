ЦСКА сыграет с сильнейшим клубом Европы «Фенербахче» в Евролиге

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В регулярном сезоне Евролиги ЦСКА одержал 20 побед, получив преимущество своей площадки в ¼ финала, «Фенербахче» — 18, оба клуба подтвердили статус главных фаворитов и нынешнего сезона. Год назад «Фенербахче» впервые в своей истории выиграл Евролигу, сделав удачную ставку на самого титулованного европейского тренера — Желько Обрадовича. Этот сербский специалист выигрывал Евролигу девять раз с пятью различными клубами.

При этом Обрадович сумел победить в главном еврокубке лишь на четвертый год работы с «Фенербахче». Два года назад в Берлине «Фенербахче» проиграл в финале Евролиги ЦСКА — 96:101 в овертайме, в следующем году взяв свое в Стамбуле. Хотя реванша с армейцами не получилось: команды были разведены по разным полуфиналам, где ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу», заняв в итоге третье место.

В нынешнем сезоне ЦСКА и «Фенербахче» вновь провели яркий матч, завершившийся в овертайме, — в середине ноября в Москве со счетом 95:93 победил турецкий клуб. «Фенербахче» Обрадовича стал доминировать и в чемпионате Турции, одержав три победы за последние четыре сезона. Всего на счету «Фенербахче» восемь титулов, причем первый был завоеван лишь в 1991 году. В нынешнем чемпионате Турции команда Обрадовича вновь лидирует, одержав 17 побед в 20 турах.

Лучший ученик Обрадовича

Наставник ЦСКА Димитрис Итудис вправе считать себя лучшим учеником Обрадовича, у которого он 13 лет проработал ассистентом в «Панатинаикосе», тренерский штаб за этот отрезок пять раз выиграл Евролигу и 11 раз — чемпионат Греции. Начав в 2014 году работать с ЦСКА, Итудис в 2016 году победил Обрадовича в финале Евролиги.

Если ЦСКА ниже четвертого места в регулярном чемпионате уже не опустится, то «Фенербахче» осталось одержать пару побед, чтобы гарантировать себе это право. ЦСКА с большим преимуществом лидирует в Евролиге по набранным очкам (в среднем — ровно 90 за матч), тогда как «Фенербахче» едва ли не лучше всех играет в обороне (соперники набирают в матчах со стамбульцами лишь 73,7 очка за игру).