Хаос не взял верх: «Химки» увозят победу из Тель-Авива

Источник: РИА "Новости"

«Химки» и «Маккаби» борются за плей-офф. Причём не просто борются, а именно друг с другом — перед очной встречей команды разделяла всего одна победа. Прямо за ними уже пристроилась испанская «Баскония», чуть поодаль — «Уникаха» и «Црвена Звезда». Казалось бы, сейчас у химчан причин для опасений нет, но из пяти оставшихся матчей у подмосковной команды три на выезде, а две домашние — с ЦСКА и «Фенербахче». Так что жёлто-синим срочно требовались запасные очки на случай, если в конце «регулярки» что-то пойдёт не так.

Ситуация для команды Барцокаса осложнялась травмами: к Соколову и Зубкову добавился Ханикатт, а тут ещё и Томас Робинсон в предыдущей встрече оказался недоволен заменой, ушёл в раздевалку и в этот раз вообще был оставлен дома.

С этого момента про тактику «Маккаби» был, в общем-то, всё понятно: лезть под кольцо до тех пор, пока не закончатся силы, а затем залезть ещё раз. И обязательно, непременно, неукоснительно идти под кольцо. Так и сделали — за первые полчетверти команда Невена Спахии насобирала шесть подборов в нападении. «Химки» ответили чётким движением мяча в нападении и грамотным разбросом по периметру, тем самым сведя на нет все недочёты на собственной половине паркета.



А во второй четверти вышел Сергей Моня и всей команде поправил прицел — химчане мгновенно разжились двузначным гандикапом. Но темп игры резко вырос, и поддерживать его укороченный состав Барцокаса смог лишь до середины второй четверти. Нападение совсем забуксовало за две минуты до свистка на перерыв, а «Маккаби» в своём фирменном сумбурном стиле успел подобраться к гостям на расстояние вытянутой руки. Егор Вяльцев в проходе эту руку немного отдёрнул и отправил команды в «подтрибунку» при пять очках разницы в пользу «Химок».

Во второй половине Невен Спахия решил окончательно загонять соперников, запрятав на дальний конец скамейки запасных Артёма Параховского и Джону Болдена, которые на очень долгий отрезок уступили место на паркете Алексу Таюсу и Дешону Томасу. Но тактика коуча «Маккаби» провалилась: хозяева чересчур спешили с броском и постоянно расплачивались за излишнюю поспешность. Единственное, в чём жёлтые преуспели — это красивые моменты. Особенно запомнился Норрис Коус с проходом «коуст-ту-коуст».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgW6adtB5RZ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgW6adtB5RZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@norriscole goes coast-to-coast ? #7DAYSMagicMoment</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/euroleague/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Turkish Airlines EuroLeague</a> (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-15T20:55:15+00:00">Mar 15, 2018 at 1:55pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В остальном же «Маккаби» больше преуспел, когда на паркет снова вышел Параховский. Белорусский центровой брал подборы и блокировал попытки химчан, быстро начиная атаку совей команды. В последней четверти Спахия решил сделать ставку уже на более осмысленный баскетбол (если так можно сказать про «Маккаби» образца этого сезона), но и «Химки» в концовке успокоились и в самые нужные моменты играли «до верного».



Героями встречи стали Энтони Гилл и Алексей Швед. Россиянин тащил команду на протяжении всей четверти, пытаясь сколотить отрыв, а американец этот отрыв, собственно, и оформил.