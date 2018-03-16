Хаос не взял верх: «Химки» увозят победу из Тель-Авива

«Химки» и «Маккаби» борются за
Ситуация для команды Барцокаса осложнялась травмами: к Соколову и Зубкову добавился Ханикатт, а тут ещё и Томас Робинсон в предыдущей встрече оказался недоволен заменой, ушёл в раздевалку и в этот раз вообще был оставлен дома.
С этого момента про тактику «Маккаби» был, в
А во второй четверти вышел Сергей Моня и всей команде поправил прицел — химчане мгновенно разжились двузначным гандикапом. Но темп игры резко вырос, и поддерживать его укороченный состав Барцокаса смог лишь до середины второй четверти. Нападение совсем забуксовало за две минуты до свистка на перерыв, а «Маккаби» в своём фирменном сумбурном стиле успел подобраться к гостям на расстояние вытянутой руки. Егор Вяльцев в проходе эту руку немного отдёрнул и отправил команды в «подтрибунку» при пять очках разницы в пользу «Химок».
Во второй половине Невен Спахия решил окончательно загонять соперников, запрятав на дальний конец скамейки запасных Артёма Параховского и Джону Болдена, которые на очень долгий отрезок уступили место на паркете Алексу Таюсу и Дешону Томасу. Но тактика коуча «Маккаби» провалилась: хозяева чересчур спешили с броском и постоянно расплачивались за излишнюю поспешность. Единственное, в чём жёлтые преуспели — это красивые моменты. Особенно запомнился Норрис Коус с проходом «коуст-ту-коуст».
В остальном же «Маккаби» больше преуспел, когда на паркет снова вышел Параховский. Белорусский центровой брал подборы и блокировал попытки химчан, быстро начиная атаку совей команды. В последней четверти Спахия решил сделать ставку уже на более осмысленный баскетбол (если так можно сказать про «Маккаби» образца этого сезона), но и «Химки» в концовке успокоились и в самые нужные моменты играли «до верного».
Героями встречи стали Энтони Гилл и Алексей Швед. Россиянин тащил команду на протяжении всей четверти, пытаясь сколотить отрыв, а американец этот отрыв, собственно, и оформил.
Тяжёлая победа «Химок» в