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01:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Хаос не взял верх: «Химки» увозят победу из Тель-Авива

Жёлто-синие добились очень значимой с точки зрения борьбы за плей-офф победы над «Маккаби».

Источник: РИА "Новости"

«Химки» и «Маккаби» борются за плей-офф. Причём не просто борются, а именно друг с другом — перед очной встречей команды разделяла всего одна победа. Прямо за ними уже пристроилась испанская «Баскония», чуть поодаль — «Уникаха» и «Црвена Звезда». Казалось бы, сейчас у химчан причин для опасений нет, но из пяти оставшихся матчей у подмосковной команды три на выезде, а две домашние — с ЦСКА и «Фенербахче». Так что жёлто-синим срочно требовались запасные очки на случай, если в конце «регулярки» что-то пойдёт не так.

Ситуация для команды Барцокаса осложнялась травмами: к Соколову и Зубкову добавился Ханикатт, а тут ещё и Томас Робинсон в предыдущей встрече оказался недоволен заменой, ушёл в раздевалку и в этот раз вообще был оставлен дома.

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С этого момента про тактику «Маккаби» был, в общем-то, всё понятно: лезть под кольцо до тех пор, пока не закончатся силы, а затем залезть ещё раз. И обязательно, непременно, неукоснительно идти под кольцо. Так и сделали — за первые полчетверти команда Невена Спахии насобирала шесть подборов в нападении. «Химки» ответили чётким движением мяча в нападении и грамотным разбросом по периметру, тем самым сведя на нет все недочёты на собственной половине паркета.

А во второй четверти вышел Сергей Моня и всей команде поправил прицел — химчане мгновенно разжились двузначным гандикапом. Но темп игры резко вырос, и поддерживать его укороченный состав Барцокаса смог лишь до середины второй четверти. Нападение совсем забуксовало за две минуты до свистка на перерыв, а «Маккаби» в своём фирменном сумбурном стиле успел подобраться к гостям на расстояние вытянутой руки. Егор Вяльцев в проходе эту руку немного отдёрнул и отправил команды в «подтрибунку» при пять очках разницы в пользу «Химок».

Во второй половине Невен Спахия решил окончательно загонять соперников, запрятав на дальний конец скамейки запасных Артёма Параховского и Джону Болдена, которые на очень долгий отрезок уступили место на паркете Алексу Таюсу и Дешону Томасу. Но тактика коуча «Маккаби» провалилась: хозяева чересчур спешили с броском и постоянно расплачивались за излишнюю поспешность. Единственное, в чём жёлтые преуспели — это красивые моменты. Особенно запомнился Норрис Коус с проходом «коуст-ту-коуст».

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В остальном же «Маккаби» больше преуспел, когда на паркет снова вышел Параховский. Белорусский центровой брал подборы и блокировал попытки химчан, быстро начиная атаку совей команды. В последней четверти Спахия решил сделать ставку уже на более осмысленный баскетбол (если так можно сказать про «Маккаби» образца этого сезона), но и «Химки» в концовке успокоились и в самые нужные моменты играли «до верного».

Героями встречи стали Энтони Гилл и Алексей Швед. Россиянин тащил команду на протяжении всей четверти, пытаясь сколотить отрыв, а американец этот отрыв, собственно, и оформил.

Тяжёлая победа «Химок» в Тель-Авиве позволяет команде Барцокаса упрочить положение в борьбе за плей-офф. Теперь у жёлто-синих по расписанию выезд в Стамбул в гости к худшей команде турнира, а затем — две домашние встречи с лидерами и последний в рамках регулярного чемпионата выезд в Барселону.

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