Михаил Карпенко: Руководителям российских клубов надо рисковать

В январе 2018 года главный тренер сборной Казахстана Михаил Карпенко сменил Костаса Флеваракиса на посту наставника ПБК «Астана». За короткий промежуток времени российскому специалисту удалось вернуть казахстанский клуб в борьбу за место в плей-офф Единой лиге ВТБ, выиграв четыре игры из пяти. Коллектив Михаила Карпенко одержал убедительные победы над «Зенитом» (87:64) и «Химками» (84:79). Кроме того, россиянину уже удалось выиграть первый трофей сезона — Кубок Казахстана.

В интервью «Известиям» Михаил Карпенко рассказал о причинах преображения «Астаны», знакомстве с президентом «Автодора» Владимиром Родионовым, отношении к лимиту на легионеров и своем пути от тренера детской команды в родном Сальске до наставника национальной сборной.

— Как из детского тренера вы стали наставником сборной и лучшего клуба Казахстана?

— В детстве я занимался баскетболом под руководством своего отца — учителя физкультуры в обычной школе. У меня сложная родовая травма, часть мышц правой руки была парализована, поэтому я не мог одинаково владеть обеими руками при броске или дриблинге. И когда пришло время определяться, я понял, что в профессиональном баскетболе на позиции атакующего защитника мне будет сложно добиться высоких результатов. Я ушел из баскетбола и получил предложение продолжить карьеру в гандбольном клубе.

— Интересный поворот карьеры.

— Согласен. В итоге я четыре года отыграл в чемпионате России за «Красные котельщики» из Таганрога, но в 21 год из-за тяжелых травм мне пришлось закончить карьеру. Я вернулся в родной город и мы с братом открыли небольшую секцию баскетбола, арендовали маленький, нестандартный зал. За 10 лет работы в Сальске, городе с населением 70 тыс. человек, мы подготовили нескольких сильных игроков. Например, Алексея Вздыхалкина (сейчас — защитник «Пармы» — «Известия»). Мой старший брат — его первый тренер, а я много помогал Алексею в индивидуальной подготовке.

В 2007 году я повез своего воспитанника на просмотр в саратовский «Автодор». Во время просмотра в зал зашел президент клуба Владимир Родионов. Мы разговорились и он практически сразу предложил мне переехать в Саратов и поработать в системе клуба. Я думал, что это шутка, так как Родионов не видел меня в деле. Но через неделю он позвонил мне и повторил свое предложение. Так волею случая я оказался в профессиональной команде и за четыре года в «Автодоре» поработал на всех тренерских должностях — начиная от тренера младшей возрастной группы до наставника клуба Суперлиги. За это время через наш клуб прошло много российских баскетболистов. Кто-то играет в Суперлиге, а, например, Семен Антонов выходит в стартовой пятерке ЦСКА в Евролиге.

— Почему вы ушли из «Автодора»?

— Наши пути с Владимиром Родионовым разошлись, но я очень благодарен ему за тот шанс, который он мне дал. Из Саратова я уехал в ростовский «Атаман», где сначала работал помощником своего земляка Валентина Кубракова (экс-баскетболист сборной России, трехкратный вице-чемпион России — «Известия»), а затем стал главным тренером. Когда клуб из Ростова перестал существовать из-за финансовых проблем, мне поступило предложение из чемпионата Казахстана. Я отработал три года в «Каспии», мою работу (две бронзы чемпионата республики — «Известия») высоко оценили в федерации баскетбола Казахстана и предложили возглавить национальную сборную, а затем и сильнейший клуб страны.

— «Астана» преобразилось после того, как вы стали главным тренером. Что вы изменили после ухода Костаса Флеваракиса?

— Я бы не сказал, что эти изменения были кардинальными. Мы наладили дисциплину в защите, стали больше двигать мяч в нападении и перестали сбиваться на индивидуальные действия. В остальном, попытались сохранить те тактические наработки, которые закладывались в межсезонье. Очень важным моментом стала победа над ВЭФом в первом матче под моим руководством. Затем мы неплохо сыграли с «Автодором» на выезде и команда поверила, что может бороться за выход в плей-офф с новым тренером.

— Впереди вас ждет встреча с еще одним конкурентом на место в плей-офф — «Нижним Новгородом» («НН»). На чем делаете основные акценты при подготовке к этому матчу?

— «НН» — очень серьезный соперник. Хоть у них всего четыре победы в этом сезоне, многие свои матчи, в том числе грандам, они проиграли на последних минутах. У Зорана Лукича молодая команда и не всем ребятам хватает опыта на сложные концовки. Мы постараемся этим воспользоваться, но многое будет зависеть от того, сможем ли мы сдержать четырех лидеров «НН». Речь идет о Стефане Еловаце, Петре Губанове, Иване Стребкове и Джейкобе Одуме. Это их костяк, который приносит очень много очков. Особенно Еловац. Когда человек набирает по 40 очков в одном матче, то он заслуживает особого внимания при игре в защите.

— В вашей команде также есть ярко выраженный лидер — Джастин Картер. Тяжело объяснить игрокам, что в команде «есть пианист, а вы должны таскать его рояль»?

— Когда в команде 12−15 игроков, никогда не бывает ситуации, чтобы абсолютно все были довольны своей ролью. Тренер должен быть к этому готов, нужны групповые и индивидуальные беседы. Понятно, что все хотят проводить много времени на площадке и совершать много бросков, но чем быстрее игрок осознает свою роль в данный период карьеры, тем лучше будет результат всего коллектива.

Если говорить про Джастина Картера — это физически одаренный игрок, у него сверхатлетические данные. Он может решать многие эпизоды в нашу пользу. В данной ситуации нам важно донести до игроков, что он набирает очки не для себя, а для нашей команды. Если Джастин много забил и команда выиграла, то хорошо всем. Если он начинает перетягивать одеяло на себя, должны последовать тренерские решения — заменить, объяснить ошибки, дать возможность посмотреть на игру со стороны.

— Также сейчас на слуху и другой игрок вашей команды — Ике Удано. Тяжело будет удержать их с Картером в команде на следующий сезон?

— Всё будет зависеть от того, какие задачи наш клуб будет ставить на следующий сезон. Если они будут более высокими, то наше руководство обеспечит соответствующий бюджет. Если же бюджет останется на уровне этого сезона, то удержать лидеров будет непросто. Это проблема всех клубов Единой лиги, за исключением пяти топ-клубов. Игрок, который здорово проявляет себя в условном «Автодоре» или «Парме», сразу попадает на карандаш скаутов и получает более выгодный контракт. Но если клуб ставит перед собой высокие задачи, то желательно сохранять костяк команды и точечно усиливаться.

— В «Астане» всего шесть легионеров. Это связано с политикой клуба по развитию собственных игроков?

— В том числе. Но, по большому счету, мы очень зависим от регламентов. В Единой лиге мы можем заявить на матч шесть легионеров, в чемпионате Казахстана — двоих, а в Кубке страны играем только местными игроками. Поэтому костяк казахстанских игроков необходим. На них ложится основная нагрузка. В то же время, получая игровую практику, они приобретают игровой тонус и способны добавить нам конкуренции в ростере Единой лиги.

— Жесткий лимит на легионеров в чемпионате Казахстана — это хорошо или плохо?

— Это палка о двух концах. В некоторых командах игровое время получают люди, которые явно не дотягивают до этого уровня. Из-за сокращения количества легионеров уровень чемпионата снижается. С другой стороны, «Астана» — базовый клуб сборной, которую я также возглавляю. Поэтому, чем больше игроки получают игрового времени в клубе, тем лучше для национальной команды.

— Как считаете, в российских клубах стоит ввести более строгий лимит на легионеров?

— Я противник лимита на легионеров. Всем и всегда нужна высокая конкуренция. Это тенденция современного спорта и нам никуда от неё не деться. Я не вижу прямой связи между лимитом на легионеров и результатами сборной. В чемпионате Литвы разрешено шесть легионеров (как и в Единой лиге), в испанском первенстве лимита вовсе нет, поэтому в «Басконии» пару лет назад вообще не было местных игроков. При этом сборные Испании и Литвы — всегда фавориты самых престижных турниров, а по глубине их составам могут позавидовать практически все национальные команды.

— Сборная России, выигравшая Евробаскет-2007 и бронзу Игр-2012, формировалась при жестком лимите — два российских игрока обязательно должны были находиться на площадке…

— Думаю, эти успехи связаны не с лимитом, а с талантливым поколением игроков, которые попали в руки к очень толковому тренеру Дэвиду Блатту. К тому же, в той команде был системобразующий игрок — Андрей Кириленко. Он был лучшим в команде. Это был наш стержень, вокруг которого строилась игра сборной.

— Тогда почему в Единой лиге почти нет российских тренеров?

— В переходный постсоветский период и в 1990-е многие талантливые люди, которые могли потенциально вырасти в хороших тренеров, искали себя в других сферах. В стране было тяжелое время и заработать достойные деньги в спорте было невозможно. Тогда мы потеряли целое поколение игроков и тренеров. Свято место пусто не бывает и эту нишу заполнили иностранные специалисты. Им давали шансы сначала в Суперлиге, затем в ПБЛ, затем в Единой лиге. Российские специалисты отошли на второй план. И сейчас руководители российских клубов в основном не рискуют доверять команду местному тренеру. Им проще взять человека с опытом, титулами и что немаловажно — знанием иностранных языков. К сожалению, не все российские тренеры свободно владеют английским. А при наличии шести легионеров ты должен находить общий язык не только с русскими, но и с иностранными игроками.

— Кто из российских тренеров, на ваш взгляд, готов работать в Единой лиге?

— Мне кажется, что благодаря своему опыту и знаниям тренер сборной России Сергей Базаревич может возглавить любую команду турнира. Также я внимательно слежу за успехами Захара Пашутина («Химки-Подмосковье»), Алексея Лобанова («Темп-СУМЗ») и Игорь Грачева («Самара»). Мне кажется, что эти специалисты готовы перейти на новый уровень. Руководителям российских клубов надо рисковать. Иначе мы не вырастим своих сильных тренеров. Ведь российский тренер со знанием английского может стать связующим звеном между легионерами и местными игроками.

— Есть тренер, на которого вы равняетесь?

— Мой любимый тренер Грегг Повович, за которым я наблюдаю очень много лет и даже использую в своей работе часть упражнений из арсенала «Сан-антонио». Мне импонирует, как он умеет выстраивать команды, как справляется с трудными ситуациями. В Европе тренер номер один — Желько Обрадович, выигравший девять титулов Евролиги с разными командами. Пару лет назад я посещал тренировки его «Фенербахче» и могу сказать — помимо того, что Желько большой тренер, он еще очень великодушный человек. Он внимательно отнесся ко мне и моим ассистентам, дал нам полный доступ на тренировки клуба и долго отвечал на наши вопросы.

— Вы бы хотели пройти стажировку в клубе NBA?