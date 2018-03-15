29 очков Суботича помогли «Калеву» обыграть «Енисей»

Источник: РИА "Новости"

Хозяева уверенно начали встречу, и, показав результативный баскетбол выиграли первую четверть со счётом 29:25. Во второй четверти команда из Таллина продолжила наращивать преимущество, поведя к большому перерву со счётом 51:45.

Решающий рывок хозяевам удался в третьем игровом отрезке, после которого «Калев» оторвался от соперников на 16 очков — 75:59. В заключительный десять минут матча красноярцы сократили отставание в счёте, что не помешало «Калеву» удержать победу — 97:88.