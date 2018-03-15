29 очков Суботича помогли «Калеву» обыграть «Енисей»

Хозяева уверенно начали встречу, и, показав результативный баскетбол выиграли первую четверть со счётом 29:25. Во второй четверти команда из Таллина продолжила наращивать преимущество, поведя к большому перерву со счётом 51:45.
Решающий рывок хозяевам удался в третьем игровом отрезке, после которого «Калев» оторвался от соперников на 16 очков — 75:59. В заключительный десять минут матча красноярцы сократили отставание в счёте, что не помешало «Калеву» удержать победу — 97:88.
Самым результативным в составе победителей стал Боян Суботич, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов оформил Томас ван дер Марс. У «Енисея» 18 очков в активе Марка Лайонса.