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01:45 (мск), источник: ТАСС

«Химки» сыграют с «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 15 марта. «Химки» сыграют в четверг в гостях с израильским клубом «Маккаби» из Тель-Авива в матче 26-го тура баскетбольной Евролиги. Поражение осложнит задачу подмосковного клуба пробиться в первую четверку и может поставить под сомнение участие «Химок» в четвертьфинале.

Источник: РИА "Новости"

За пять туров до финиша регулярного чемпионата Евролиги «Химки» занимают седьмое место, одержав 14 побед, у «Маккаби» — на одну победу меньше и восьмая строчка. При этом занимающий четвертое место «Реал» одержал 16 побед, хотя мадридский клуб свой матч тура уже провел — во вторник в гостях против итальянского «Милана» (88:77). Встреча была перенесена на несколько дней из-за подготовки миланской арены «Медиоланум» к стартующему на следующей неделе чемпионату мира по фигурному катанию.

12 побед в Евролиге одержала испанская «Баскония» — пожалуй, единственный клуб, который может потеснить команды, сейчас входящие в первую восьмерку. Неделю назад «Маккаби» прервал серию из двух поражений, обыграв в гостях аутсайдера — турецкий «Анадолу Эфес», однако предыдущий домашний матч 1 марта израильтяне проиграли ЦСКА — 73:93.

«Маккаби» 51 раз выигрывал чемпионат Израиля и шесть раз — Кубок европейских чемпионов. Однако последние титулы команды из Тель-Авива датированы 2014 годом, когда под руководством Дэвида Блатта «Маккаби» выиграл как чемпионат, так и Евролигу.

В двух предыдущих сезонах «Маккаби» не смог выйти в четвертьфинал Евролиги, и в команде произошли серьезные изменения. Состав был обновлен почти полностью, а на пост главного тренера приглашен хорват Невен Спахия, который выигрывал чемпионаты пяти европейских стран, в том числе и израильский с «Маккаби» в 2007 году. Последние годы Спахия работал в Национальной баскетбольной ассоциации в тренерском штабе Майка Буденхольцера в «Атланте».

Три поражения «Химок»

«Химки» неделю назад потерпели неожиданное домашнее поражение от «Милана» (77:86), когда подмосковную команду едва ли не в одиночку обыграл Эндрю Гаудлок. Ранее «Химки» уступили еще и «Басконии». В составе «Маккаби» столь ярких баскетболистов нет, однако командная игра поставлена лучше. «Химки» проиграли и последний матч Единой лиги ВТБ — в воскресенье в гостях «Астане» (79:84), занимая в этом турнире лишь шестое место.

Матч пройдет на арене «Менора-Мивтахим» в Тель-Авиве, начало — 22:05 мск.

ЦСКА свой матч 26-го тура проведет в пятницу — в гостях против турецкого «Фенербахче».

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