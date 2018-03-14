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21:02 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» завершили выступление в Кубке ФИБА-Европа, уступив «Авеллино» в 1/8 финала

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» не смогли выйти в четвертьфинал розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, уступив по сумме двух встреч итальянскому «Авеллино», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси на столичной арене «Фалькон Клуба» проиграли итальянской команде во втором поединке 1/8 финала со счетом 72:81 (14:24, 18:13, 16:20, 24:24). Самым результативным в составе минчан стал Александр Кудрявцев, набравший 11 очков. После провальной первой четверти, в которой «драконы» уступили гостям 10 очков, вернуться в игру у подопечных Александра Крутикова не получилось и в итоге борьбу за трофей продолжит «Авеллино». Первая встреча на площадке итальянцев завершилась вничью — 70:70.

Баскетболисты «Авеллино» в борьбе за путевку в полуфинал встретятся с литовской «Утеной», которая одолела по сумме двух встреч венгерскую «Альбу» — 87:74 (дома) и 76:78 (в гостях).

Встречи ¼ финала пройдут 21 и 28 марта, полуфиналы — 11 и 18 апреля, два решающих поединка за главный приз состоятся 25 апреля и 2 мая. В прошлом сезоне обладателем трофея стали баскетболисты «Нантерра», победившие по сумме двух финальных матчей другой французский клуб «Элан Шалон» — 58:58 и 82:79.

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