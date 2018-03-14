Минские «Цмокi» завершили выступление в Кубке ФИБА-Европа, уступив «Авеллино» в 1/8 финала

Сегодня чемпионы Беларуси на столичной арене «Фалькон Клуба» проиграли итальянской команде во втором поединке 1/8 финала со счетом 72:81 (14:24, 18:13, 16:20, 24:24). Самым результативным в составе минчан стал Александр Кудрявцев, набравший 11 очков. После провальной первой четверти, в которой «драконы» уступили гостям 10 очков, вернуться в игру у подопечных Александра Крутикова не получилось и в итоге борьбу за трофей продолжит «Авеллино». Первая встреча на площадке итальянцев завершилась вничью — 70:70.

Баскетболисты «Авеллино» в борьбе за путевку в полуфинал встретятся с литовской «Утеной», которая одолела по сумме двух встреч венгерскую «Альбу» — 87:74 (дома) и 76:78 (в гостях).