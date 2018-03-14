Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США сказал, что сделает с «Северным потоком-2» ради Киева
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети
Песков прокомментировал митинг в Севастополе
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус1
Аталанта0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бешикташ1
Бавария2
Футбол. Еврокубки
22:45
Барселона
Челси
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ2
Анже1
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават ЮлаевОТ3
Авангард2
Хоккей. НХЛ
15.03
Торонто Мэйпл Ливз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
15.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
15.03
Эдмонтон Ойлерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
15.03
Вегас Голден Найтс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
15.03
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Меркель подписала план сокращения до 0 закупки газа у России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
До сотни Кучерову осталось девять очков. Чем ответит Малкин?
Безумная любовь вопреки всему и другие факты о Стивене Хокинге
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
20:37 (мск), источник: Известия

«Химки» сыграют с «Маккаби» без Робинсона, Ханикатта и Зубкова

Подмосковные «Химки» отправятся на важнейший выездной матч Евролиги с тель-авивским «Маккаби» без трех ключевых игроков — форвардов Томаса Робинсона, Тайлера Ханниката и Андрея Зубкова и центрового Дмитрия Соколова.

Источник: ИТАР-ТАСС

По словам генерального директора подмосковного клуба Павла Астахова, выйти на паркет всем этим баскетболистам мешают проблемы со здоровьем.

Ранее известный спортивный журналист Дэвид Пик написал в своем Twitter, что Томас Робинсон пропустит матч с «Маккаби» из-за разногласий с тренерским штабом относительно объема своего игрового времени в матче с «Миланом».

— Робинсон не летит в Тель-Авив. Но не из-за разногласий с тренером, а из-за обострения травмы руки, — заявил «Известиям» Павел Астахов. — В матче с «Миланом» Томас неудачно упал на руку, которая совсем недавно была травмирована. Что касается Ханикатта, Зубкова и Соколова — это наш «лазарет». Точные сроки их возвращения пока неизвестны, но медицинский штаб клуба активно работает над тем, чтобы игроки как можно быстрее вернулись на площадку.

Томас Робинсон получил перелом руки в ноябре 2017 года в матче с «Фенербахче» и вернулся на паркет только в конце февраля.

Матч «Маккаби» — «Химки» состоится 15 марта. Перед решающей встречей команды занимают 7-е и 8-е места в таблице регулярного сезона Евролиги. На счету российского клуба — 14 побед, израильского — 13. В первом круге химчане уступили «Маккаби» со счетом 69:77.

 Дегтярёв: «Ведем работу над подготовкой закона о спортивном резерве»
«Химки» сыграют с «Маккаби» без Робинсона, Ханикатта и Зубкова
Битва при Барселоне: все против Конте
Определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина по хоккею
Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
До сотни Кучерову осталось девять очков. Чем ответит Малкин?
Играющий посол. Зачем Черчесову понадобился Черышев
ПАОК исключён из числа членов Ассоциации европейских клубов
ЦСКА в составе 20 футболистов отправился во Францию
Новости
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Назван главный конкурент «Зарядья»
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Участников реновации предупредили о мошенниках
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Ксения Собчак поделилась трогательным фото сына с бабушкой Людмила Нарусова испытывает к полуторагодовалому внуку особенные чувства
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь