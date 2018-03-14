«Химки» сыграют с «Маккаби» без Робинсона, Ханикатта и Зубкова
Подмосковные «Химки» отправятся на важнейший выездной матч Евролиги с
Подмосковные «Химки» отправятся на важнейший выездной матч Евролиги с
По словам генерального директора подмосковного клуба Павла Астахова, выйти на паркет всем этим баскетболистам мешают проблемы со здоровьем.
Ранее известный спортивный журналист Дэвид Пик написал в своем Twitter, что Томас Робинсон пропустит матч с «Маккаби»
— Робинсон не летит в
Томас Робинсон получил перелом руки в ноябре 2017 года в матче с «Фенербахче» и вернулся на паркет только в конце февраля.
Матч «Маккаби» — «Химки» состоится 15 марта. Перед решающей встречей команды занимают 7-е и 8-е места в таблице регулярного сезона Евролиги. На счету российского клуба — 14 побед, израильского — 13. В первом круге химчане уступили «Маккаби» со счетом 69:77.