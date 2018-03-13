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22:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зениту» и УНИКСу остался шаг до полуфинала. И до вылета тоже шаг

У России может быть три команды в полуфинале Еврокубка. Что нужно знать перед решающими матчами ¼ финала.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне Еврокубок считался чуть ли не неофициальным вторым чемпионатом Испании — там играли сразу шесть испанских команд: «Бильбао», «Гран-Канария», «Мурсия», «Фуэнлабрада», «Валенсия» и «Уникаха». Две последних в итоге и встречались в финале — одна поднялась в Евролигу, а вторая сделала то же самое, но уже через победу в Лиге Эндеса.

В этом году Еврокубок ожидаемо превратился в неофициальный чемпионат России с небольшими оговорками: уже с самого начала было понятно, что «Бавария» и «Дарушшафака» могут вклиниться в борьбу за победу в турнире. Но кто-то ещё — вряд ли. «Чемпионат» рассказывал об этом ещё до того, как это всё началось. Прогнозы оправдываются, и до четвертьфинала дошли все три российских клуба. Более того, все три могут оказаться в полуфинале: «Локо» уже там, а «Зениту» и УНИКСу остаётся сделать один шаг.

Впрочем, такой же шаг нужно сделать и их соперникам.

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Итак, что нужно знать перед тем, как питерцы и казанцы выйдут на паркет отстаивать своё право на продолжение борьбы?

Во-первых, ни те, ни другие не будут фаворитами в этих матчах. «Бавария» и «Реджо Эмилия» гарантировали себе преимущество своей площадки в четвертьфиналах, и именно это может стать определяющим фактором. Страшнее всего должно быть УНИКСу, ведь мюнхенцы ни разу в этом сезоне Еврокубка не отдавали домашнюю площадку — все три поражения команда Джорджевича потерпела на выезде. В случае с «Реджо Эмилией» всё не так печально, итальянцы уже дважды в евросезоне уступали дома.

Во-вторых, есть статистика, согласно которой кто-то из гостей обязательно должен победить. Формат серий best-of-three был введён в Еврокубке в прошлом году, и тогда на всех этапах плей-офф было сыграно семь подобных серий. Четыре из них докатились до третьего матча, в которых дважды победа оставалась за хозяевами, дважды — за гостями. Вне зависимости от того, кто считался фаворитом: например, «Уникаха» победила «Баварию», хотя сделать это было практически невозможно. Даже Саша Обрадович со своим «Локо» уже вовсю готовился сразиться с Джорджевичем и не успел подготовиться к испанцам. Это в итоге вылилось в поражение в серии, в которой у «Уникахи» тоже не было преимущества своей площадки. Если статистика окажется верной и для этого сезона, то одна из наших команд точно пробьётся в полуфинал.

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УНИКС уже побеждал в Еврокубке несколько лет назад, а вот для «Зенита» это может быть первый выход в полуфинал. Максимально близко к этому достижению питерцы были в прошлом году, но в четвертьфинале попали на «Локомотив» и были выбиты из дальнейшей борьбы в двух играх. В этот раз всё может быть радужнее, ведь управу на Делла Валле «Зенит» уже нашёл. Осталось понять, что делать с Джейленом Рэйнольдсом и Джулианом Райтом — и тогда проблема будет решена. В Италии зенитовцы уступили 14 очков, дома победили с такой же разницей, ускорив темп игры и получив мощнейшую поддержку от поймавшего кураж Евгения Воронова. Капитан «Зенита» был так хорош, что на сайте Еврокубка в статье-превью главным тренером команды до сих пор значится некий Евгений Карасёв. Что ж, в той игре, вероятно, Женя был даже больше, чем тренером.

Что же до УНИКСа, то у казанцев есть шанс устроить настоящее дежавю для «Баварии». В уже упомянутой серии прошлого года с «Уникахой» немцы выиграли первый матч и готовились к тому, что пройдут победной поступью по команде Хоана Плазы и в Малаге. Но у «Уникахи» были свои планы. Это было на этой же стадии Еврокубка, и даже матчи прошли по схожим сценариям.

Тренером той «Баварии» был всё тот же Саша Джорджевич, и в его распоряжении сегодня есть восемь игроков из того же состава, включая практически всех лидеров. Тогда на домашнем паркете немцы проиграли всего один раз, а второй был последним. В этом году дома они непобедимы, но всегда что-то бывает впервые. Если «Бавария» впервые проиграет на своём паркете УНИКСу, больше проигрывать ей уже не придётся.

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В первом матче четвертьфинальной серии Мюнхен обыграл УНИКС «+8», в Казани уступил семь очков. Силы, стало быть, равны?

Лучше всего значимость третьего матча сформулировал в своём блоге форвард УНИКСа Мелвин Эджим: «Играть в плей-офф Еврокубка — это круто. Я думаю, для каждого игрока в нашей команде, сейчас тот момент, ради которого мы все живём. Это тот момент, когда ты должен показать свою значимость как игрок. Мы уже сделали многое для этого, остаётся сделать ещё чуть-чуть. Мы знаем, что это будет тяжело, и что “Бавария” будет готова. У них есть очень хороший тренер, который их подготовит. Что ж, будет очень интересно посмотреть, как всё в итоге сложится».

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