«Зениту» и УНИКСу остался шаг до полуфинала. И до вылета тоже шаг
У России может быть три команды в полуфинале Еврокубка. Что нужно знать перед решающими матчами ¼ финала.
У России может быть три команды в полуфинале Еврокубка. Что нужно знать перед решающими матчами ¼ финала.
В прошлом сезоне Еврокубок считался чуть ли не неофициальным вторым чемпионатом Испании — там играли сразу шесть испанских команд: «Бильбао», «Гран-Канария», «Мурсия», «Фуэнлабрада», «Валенсия» и «Уникаха». Две последних в итоге и встречались в финале — одна поднялась в Евролигу, а вторая сделала то же самое, но уже через победу в Лиге Эндеса.
В этом году Еврокубок ожидаемо превратился в неофициальный чемпионат России с небольшими оговорками: уже с самого начала было понятно, что «Бавария» и «Дарушшафака» могут вклиниться в борьбу за победу в турнире. Но
Впрочем, такой же шаг нужно сделать и их соперникам.
Итак, что нужно знать перед тем, как питерцы и казанцы выйдут на паркет отстаивать своё право на продолжение борьбы?
УНИКС уже побеждал в Еврокубке несколько лет назад, а вот для «Зенита» это может быть первый выход в полуфинал. Максимально близко к этому достижению питерцы были в прошлом году, но в четвертьфинале попали на «Локомотив» и были выбиты из дальнейшей борьбы в двух играх. В этот раз всё может быть радужнее, ведь управу на Делла Валле «Зенит» уже нашёл. Осталось понять, что делать с Джейленом Рэйнольдсом и Джулианом Райтом — и тогда проблема будет решена. В Италии зенитовцы уступили 14 очков, дома победили с такой же разницей, ускорив темп игры и получив мощнейшую поддержку от поймавшего кураж Евгения Воронова. Капитан «Зенита» был так хорош, что на сайте Еврокубка в
Что же до УНИКСа, то у казанцев есть шанс устроить настоящее дежавю для «Баварии». В уже упомянутой серии прошлого года с «Уникахой» немцы выиграли первый матч и готовились к тому, что пройдут победной поступью по команде Хоана Плазы и в Малаге. Но у «Уникахи» были свои планы. Это было на этой же стадии Еврокубка, и даже матчи прошли по схожим сценариям.
Тренером той «Баварии» был всё тот же Саша Джорджевич, и в его распоряжении сегодня есть восемь игроков из того же состава, включая практически всех лидеров. Тогда на домашнем паркете немцы проиграли всего один раз, а второй был последним. В этом году дома они непобедимы, но всегда
В первом матче четвертьфинальной серии Мюнхен обыграл УНИКС «+8», в Казани уступил семь очков. Силы, стало быть, равны?
Лучше всего значимость третьего матча сформулировал в своём блоге форвард УНИКСа Мелвин Эджим: «Играть в