«Зениту» и УНИКСу остался шаг до полуфинала. И до вылета тоже шаг

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне Еврокубок считался чуть ли не неофициальным вторым чемпионатом Испании — там играли сразу шесть испанских команд: «Бильбао», «Гран-Канария», «Мурсия», «Фуэнлабрада», «Валенсия» и «Уникаха». Две последних в итоге и встречались в финале — одна поднялась в Евролигу, а вторая сделала то же самое, но уже через победу в Лиге Эндеса.

В этом году Еврокубок ожидаемо превратился в неофициальный чемпионат России с небольшими оговорками: уже с самого начала было понятно, что «Бавария» и «Дарушшафака» могут вклиниться в борьбу за победу в турнире. Но кто-то ещё — вряд ли. «Чемпионат» рассказывал об этом ещё до того, как это всё началось. Прогнозы оправдываются, и до четвертьфинала дошли все три российских клуба. Более того, все три могут оказаться в полуфинале: «Локо» уже там, а «Зениту» и УНИКСу остаётся сделать один шаг.



Впрочем, такой же шаг нужно сделать и их соперникам.

Итак, что нужно знать перед тем, как питерцы и казанцы выйдут на паркет отстаивать своё право на продолжение борьбы?

Во-первых, ни те, ни другие не будут фаворитами в этих матчах. «Бавария» и «Реджо Эмилия» гарантировали себе преимущество своей площадки в четвертьфиналах, и именно это может стать определяющим фактором. Страшнее всего должно быть УНИКСу, ведь мюнхенцы ни разу в этом сезоне Еврокубка не отдавали домашнюю площадку — все три поражения команда Джорджевича потерпела на выезде. В случае с «Реджо Эмилией» всё не так печально, итальянцы уже дважды в евросезоне уступали дома.

Во-вторых, есть статистика, согласно которой кто-то из гостей обязательно должен победить. Формат серий best-of-three был введён в Еврокубке в прошлом году, и тогда на всех этапах плей-офф было сыграно семь подобных серий. Четыре из них докатились до третьего матча, в которых дважды победа оставалась за хозяевами, дважды — за гостями. Вне зависимости от того, кто считался фаворитом: например, «Уникаха» победила «Баварию», хотя сделать это было практически невозможно. Даже Саша Обрадович со своим «Локо» уже вовсю готовился сразиться с Джорджевичем и не успел подготовиться к испанцам. Это в итоге вылилось в поражение в серии, в которой у «Уникахи» тоже не было преимущества своей площадки. Если статистика окажется верной и для этого сезона, то одна из наших команд точно пробьётся в полуфинал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgG8JzCnOvn/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgG8JzCnOvn/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Начинаем вторую половину и продолжаем верить в команду! #ЗенитРЭмилия // Keep calm and believe in #zenitbasket</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/zenitbasket/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> БК «Зенит»</a> (@zenitbasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-09T16:01:56+00:00">Mar 9, 2018 at 8:01am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

УНИКС уже побеждал в Еврокубке несколько лет назад, а вот для «Зенита» это может быть первый выход в полуфинал. Максимально близко к этому достижению питерцы были в прошлом году, но в четвертьфинале попали на «Локомотив» и были выбиты из дальнейшей борьбы в двух играх. В этот раз всё может быть радужнее, ведь управу на Делла Валле «Зенит» уже нашёл. Осталось понять, что делать с Джейленом Рэйнольдсом и Джулианом Райтом — и тогда проблема будет решена. В Италии зенитовцы уступили 14 очков, дома победили с такой же разницей, ускорив темп игры и получив мощнейшую поддержку от поймавшего кураж Евгения Воронова. Капитан «Зенита» был так хорош, что на сайте Еврокубка в статье-превью главным тренером команды до сих пор значится некий Евгений Карасёв. Что ж, в той игре, вероятно, Женя был даже больше, чем тренером.

Что же до УНИКСа, то у казанцев есть шанс устроить настоящее дежавю для «Баварии». В уже упомянутой серии прошлого года с «Уникахой» немцы выиграли первый матч и готовились к тому, что пройдут победной поступью по команде Хоана Плазы и в Малаге. Но у «Уникахи» были свои планы. Это было на этой же стадии Еврокубка, и даже матчи прошли по схожим сценариям.

Тренером той «Баварии» был всё тот же Саша Джорджевич, и в его распоряжении сегодня есть восемь игроков из того же состава, включая практически всех лидеров. Тогда на домашнем паркете немцы проиграли всего один раз, а второй был последним. В этом году дома они непобедимы, но всегда что-то бывает впервые. Если «Бавария» впервые проиграет на своём паркете УНИКСу, больше проигрывать ей уже не придётся.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgBPeSshTNe/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgBPeSshTNe/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо болельщикам за поддержку! #впередзауникс</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/unicsbasket/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> БК УНИКС Казань</a> (@unicsbasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-07T10:55:18+00:00">Mar 7, 2018 at 2:55am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом матче четвертьфинальной серии Мюнхен обыграл УНИКС «+8», в Казани уступил семь очков. Силы, стало быть, равны?