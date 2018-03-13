Евролига: Матч ЦСКА перенесен из-за участия «Црвены Звезды» в Адриатической лиге
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Матч баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и «Црвеной Звездой» перенесен с 6 на 5 апреля
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Матч баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и «Црвеной Звездой» перенесен с 6 на 5 апреля
Во вторник ЦСКА объявил о том, что матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» в Москве перенесен с 6 на 5 апреля. Причина решения не называлась.
«Изменение даты матча ЦСКА — “Црвена Звезда” связано с ходатайством сербского клуба, которому нужно больше времени для подготовки к возможному участию в финале Адриатической лиги», — сообщили в
В полуфинальной серии Адриатической лиги «Црвена Звезда» сыграет с черногорским «Морнаром». В случае победы белградский клуб проведет первый матч финальной серии 9 апреля.