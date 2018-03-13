Евролига: Матч ЦСКА перенесен из-за участия «Црвены Звезды» в Адриатической лиге

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Матч баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и «Црвеной Звездой» перенесен с 6 на 5 апреля из-за того, что сербскому клубу необходимо больше времени на подготовку к решающим матчам Адриатической лиги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Евролиги.