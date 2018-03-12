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12 марта, источник: ТАСС

ЦСКА победил ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

ТАСС, 12 марта. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 102:83 обыграли рижский ВЭФ в гостевом матче Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Для ЦСКА эта победа стала шестой подряд в чемпионате. Испанский защитник московской команды Серхио Родригес не принял участие в матче из-за лимита на легионеров.

В турнирной таблице ЦСКА, одержавший 15 побед в 17 матчах, занимает второе место, ВЭФ идет девятым с пятью победами в 16 встречах.

В следующем матче ЦСКА 26 марта на своей площадке сыграет с красноярским «Енисеем», ВЭФ 16 марта примет пермскую «Парму».

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