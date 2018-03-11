Минские «Цмокі» прервали серию поражений в Единой лиге ВТБ победой над «Пармой»

В гостевом поединке с пермской «Пармой» подопечные Александра Крутикова сегодня победили со счетом 88:81 (23:20, 33:24, 13:15,19:22). Самым результативным в составе минчан стал Крис Черапович, в активе которого 33 очка. Это пятая виктория чемпионов Беларуси в 16 играх, и они занимают 10-е место среди 13 участников «банковского» турнира. Лидирует московский ЦСКА, у которого 15 побед в 17 проведенных матчах, на два выигрыша меньше у казанского УНИКСа, по 12 викторий у краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» и «Зенита» из Санкт-Петербурга.