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18:42 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокі» прервали серию поражений в Единой лиге ВТБ победой над «Пармой»

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» прервали серию из поражений в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В гостевом поединке с пермской «Пармой» подопечные Александра Крутикова сегодня победили со счетом 88:81 (23:20, 33:24, 13:15,19:22). Самым результативным в составе минчан стал Крис Черапович, в активе которого 33 очка. Это пятая виктория чемпионов Беларуси в 16 играх, и они занимают 10-е место среди 13 участников «банковского» турнира. Лидирует московский ЦСКА, у которого 15 побед в 17 проведенных матчах, на два выигрыша меньше у казанского УНИКСа, по 12 викторий у краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» и «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Свой следующий матч в этом турнире минские «драконы» проведут 17 марта на своей площадке против краснодарской команды. До этого, 14 марта чемпионы Беларуси примут у себя дома итальянский «Авеллино» в ответном поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. Первая встреча в Италии завершилась вничью — 70:70.

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