Шоу продолжается! Российские команды берут реванши в Еврокубке

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» — «Реджо Эмилия» — 91:77

Кажется, «Зениту» удаётся сделать то, что в этом сезоне Еврокубка вообще мало кому удавалось, а дважды подряд — так и вовсе никому. Питерцы нашли управу на Делла Валле, и если в первой игре итальянец, пусть и набирал очки, но выглядел крайне блекло, то в Санкт-Петербурге его лишили ещё и очков.



А вот кто в этот вечер был в огне, так это Евгений Воронов. Защитник «Зенита» набрал 22 очка и установил личный рекорд результативности в Еврокубке, а собранные восемь подборов позволили Жене показать рейтинг эффективности 32 и стать одним из самых вероятных претендентов на звание MVP тура. При этом в команде Василия Карасёва никто не сыграл более получаса.

Теперь всё решится 14 марта в Италии. Разница очков не имеет значения, победа с любым счётом выведет любую из команд в полуфинал турнира, где уже ожидает своего соперника турецкая «Дарушшафака» — команда Дэвида Блатта дважды обыграла «Будучность» и попала в полуфинал.

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УНИКС — «Бавария» — 80:73

Хоакин Колом всё-таки пересилил «Баварию». Он блистал и в первом матче, но тогда ему не хватило помощи партнёров, а в Казани на помощь пришли сразу несколько партнёров — Ласме, Локетт, Эджим. И хотя к перерыву УНИКС «горел» 10 очков и рисковал закончить выступление в Еврокубке уже через час, но выигранная с двукратным превосходством третья четверть вернула хозяев в игру. После этого психологическое преимущество было уже на стороне команды Прифтиса, которая выиграла второй матч и теперь поедет в Мюнхен решать проблему выхода в полуфинал.

В третьей игре, как и раньше, основной задачей будет остановить Девина Букера. В Казани он набрал 29 очков (10/13 с игры, 9/9 с линии штрафных) и вне всяких сомнений будет основным оружием Саши Джорджевича в домашнем для «Баварии» матче.

Третью игру четвертьфинала с участием другого российского клуба, «Локомотива», «Чемпионат» осветит отдельно. В случае победы краснодарцы пройдут в полуфинал турнира и будут ожидать победителя противостояния «Зенит» — «Реджо Эмилия».