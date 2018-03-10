Шоу продолжается! Российские команды берут реванши в Еврокубке
«Зенит» и УНИКС сравняли счёт в четвертьфинальных сериях Еврокубка, все решится 14 марта.
«Зенит» и УНИКС сравняли счёт в четвертьфинальных сериях Еврокубка, все решится 14 марта.
«Зенит» — «Реджо Эмилия» — 91:77
Кажется, «Зениту» удаётся сделать то, что в этом сезоне Еврокубка вообще мало кому удавалось, а дважды подряд — так и вовсе никому. Питерцы нашли управу на Делла Валле, и если в первой игре итальянец, пусть и набирал очки, но выглядел крайне блекло, то в
А вот кто в этот вечер был в огне, так это Евгений Воронов. Защитник «Зенита» набрал 22 очка и установил личный рекорд результативности в Еврокубке, а собранные восемь подборов позволили Жене показать рейтинг эффективности 32 и стать одним из самых вероятных претендентов на звание MVP тура. При этом в команде Василия Карасёва никто не сыграл более получаса.
Теперь всё решится 14 марта в Италии. Разница очков не имеет значения, победа с любым счётом выведет любую из команд в полуфинал турнира, где уже ожидает своего соперника турецкая «Дарушшафака» — команда Дэвида Блатта дважды обыграла «Будучность» и попала в полуфинал.
УНИКС — «Бавария» — 80:73
Хоакин Колом
В третьей игре, как и раньше, основной задачей будет остановить Девина Букера. В Казани он набрал 29 очков (10/13 с игры, 9/9 с линии штрафных) и вне всяких сомнений будет основным оружием Саши Джорджевича в домашнем для «Баварии» матче.
Третью игру четвертьфинала с участием другого российского клуба, «Локомотива», «Чемпионат» осветит отдельно. В случае победы краснодарцы пройдут в полуфинал турнира и будут ожидать победителя противостояния «Зенит» — «Реджо Эмилия».