«Дарушшафака» вышла в полуфинал Еврокубка и может встретиться с УНИКСом

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Турецкая «Дарушшафака» одержала выездную победу над «Будучностью» во втором четвертьфинальном поединке серии
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Турецкая «Дарушшафака» одержала выездную победу над «Будучностью» во втором четвертьфинальном поединке серии
Команда Дэвида Блатта сильно провела первую половину встречи, выиграв её со счётом 39:26. Во второй половине черногорцы пытались отыграться, но всё, на что хватило времени «Будучности», — это сократить отставание в счёте. Победа «Дарушшафаки» — 78:71.
Самым результативным в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 22 очка. В полуфинале «Дарушшафака» встретится с победителем пары «Бавария» — УНИКС.