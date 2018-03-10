«Дарушшафака» вышла в полуфинал Еврокубка и может встретиться с УНИКСом

Команда Дэвида Блатта сильно провела первую половину встречи, выиграв её со счётом 39:26. Во второй половине черногорцы пытались отыграться, но всё, на что хватило времени «Будучности», — это сократить отставание в счёте. Победа «Дарушшафаки» — 78:71.