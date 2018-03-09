Итудис: ЦСКА важно подойти к плей-офф Евролиги психологически готовыми

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу ЦСКА одержал победу над испанской «Уникахой» со счетом 101:76 в матче 25-го тура баскетбольной Евролиги.

«Уникаха», несмотря на сегодняшнее поражение, всегда показывает хорошую игру. У соперника очень сильная защита и хороший подбор игроков, они все еще сражаются за зону плей-офф, поэтому легкой игры мы не ждали. Сегодня никто из баскетболистов не сыграл больше 20 минут, по причине того, что у меня было желание разделить игровое время. Нам важно подойти к плей-офф психологически готовыми и без травм, — сказал Итудис.

«Несмотря на победу, у нас были определенные проблемы в защите. В первой половине мы пропустили 43 очка, сделали работу над ошибками и во второй половине пропустили 33 очка. При этом мы хорошо двигались, хорошо создавали моменты, открывались и сделали почти 30 передач в матче Евролиги. Это, на мой взгляд, очень хороший результат», — добавил Итудис.

В свою очередь главный тренер «Уникахи» Хоан Пласа отметил, что испанский клуб выглядел неконкурентоспособным в матче против ЦСКА. «Уникаха» в матче с ЦСКА сегодня была просто неконкурентоспособна. Мы совершили очень много потерь, ошибок и плохо бросали двухочковые. Мы анализируем все победы и поражения как должное, проведем анализ и постараемся улучшить нашу игру в следующих матчах, — сказал Пласа.