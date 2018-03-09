Итудис: ЦСКА важно подойти к плей-офф Евролиги психологически готовыми

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак сказала Шарию все, что думает о Крыме
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Сергей Лазарев рассказал, почему скрывал сына от публики
Путин об обмане со стороны США: «Так грубо и нагло — в первый»
Как выглядит мама Ларисы Гузеевой
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч-Энергия
Оренбург
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Миннесота Уайлд5
Футбол. Первый дивизион
13:00
Крылья Советов
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
13:00
Зенит-2
Енисей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Анжи
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Химки
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград
Спартак-2
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз2
Анахайм Дакс1
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Волгарь
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Реал
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз1
Калгари Флэймз2
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс3
Детройт Ред Уингз2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Балтика
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо М
Краснодар
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Амур
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Гамбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тосно
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Метц
Футбол. Зарубежный
9.03
Жирона2
Депортиво0
Футбол. Зарубежный
9.03
Страсбур1
Монако3
Футбол. Зарубежный
9.03
Рома3
Торино0
Футбол. Зарубежный
9.03
Майнц0
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Леванте
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
21:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Виннипег Джетс
Биатлон. Биатлон
9.03
Контиолахти (Финляндия)
Спринт (Ж)
Хоккей. КХЛ
9.03
ЙокеритОТ2
Сочи1
Все события
США испытали в Черном Море на России новое оружие
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России
Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
9 марта, источник: ТАСС

Итудис: ЦСКА важно подойти к плей-офф Евролиги психологически готовыми

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Баскетболистам ЦСКА важно подойти к плей-офф Евролиги готовыми психологически. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу ЦСКА одержал победу над испанской «Уникахой» со счетом 101:76 в матче 25-го тура баскетбольной Евролиги.

«Уникаха», несмотря на сегодняшнее поражение, всегда показывает хорошую игру. У соперника очень сильная защита и хороший подбор игроков, они все еще сражаются за зону плей-офф, поэтому легкой игры мы не ждали. Сегодня никто из баскетболистов не сыграл больше 20 минут, по причине того, что у меня было желание разделить игровое время. Нам важно подойти к плей-офф психологически готовыми и без травм, — сказал Итудис.

«Несмотря на победу, у нас были определенные проблемы в защите. В первой половине мы пропустили 43 очка, сделали работу над ошибками и во второй половине пропустили 33 очка. При этом мы хорошо двигались, хорошо создавали моменты, открывались и сделали почти 30 передач в матче Евролиги. Это, на мой взгляд, очень хороший результат», — добавил Итудис.

В свою очередь главный тренер «Уникахи» Хоан Пласа отметил, что испанский клуб выглядел неконкурентоспособным в матче против ЦСКА. «Уникаха» в матче с ЦСКА сегодня была просто неконкурентоспособна. Мы совершили очень много потерь, ошибок и плохо бросали двухочковые. Мы анализируем все победы и поражения как должное, проведем анализ и постараемся улучшить нашу игру в следующих матчах, — сказал Пласа.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с турецким «Фенербахче» 16 марта, «Уникаха» в тот же день дома встретится с греческим «Панатинаикосом».

 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Лысова надеется, что золото Паралимпиады — это только начало
«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России
Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии
Чемпионка ПИ из РФ до конца гонки не верила, что станет первой
Шоу продолжается: российские команды берут реванши в Еврокубке
Telegraph: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022
Спорт-Экспресс
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь