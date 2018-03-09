Итудис: ЦСКА важно подойти к плей-офф Евролиги психологически готовыми
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Баскетболистам ЦСКА важно подойти к
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Баскетболистам ЦСКА важно подойти к
В пятницу ЦСКА одержал победу над испанской «Уникахой» со счетом 101:76 в матче 25-го тура баскетбольной Евролиги.
«Уникаха», несмотря на сегодняшнее поражение, всегда показывает хорошую игру. У соперника очень сильная защита и хороший подбор игроков, они все еще сражаются за зону
«Несмотря на победу, у нас были определенные проблемы в защите. В первой половине мы пропустили 43 очка, сделали работу над ошибками и во второй половине пропустили 33 очка. При этом мы хорошо двигались, хорошо создавали моменты, открывались и сделали почти 30 передач в матче Евролиги. Это, на мой взгляд, очень хороший результат», — добавил Итудис.
В свою очередь главный тренер «Уникахи» Хоан Пласа отметил, что испанский клуб выглядел неконкурентоспособным в матче против ЦСКА. «Уникаха» в матче с ЦСКА сегодня была просто неконкурентоспособна. Мы совершили очень много потерь, ошибок и плохо бросали двухочковые. Мы анализируем все победы и поражения как должное, проведем анализ и постараемся улучшить нашу игру в следующих матчах, — сказал Пласа.
В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с турецким «Фенербахче» 16 марта, «Уникаха» в тот же день дома встретится с греческим «Панатинаикосом».