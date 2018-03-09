Новый рубеж армейцев: матч с ЦСКА — без шансов для «Уникахи»

ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат.

ЦСКА — УНИКАХА — 101:76 (30:20, 27:23, 22:18, 22:15)

Ц: Де Коло (23), Клайберн (13), Родригес (11)

У: Недович (15), Огастин (12), Милосавлевич (8).

Столичные армейцы отлично и очень уверенно чувствуют себя в нынешнем регулярном чемпионате главного евротурнира — команда Димитриса Итудиса давно и прочно возглавляет турнирную таблицу, а в позапрошлом туре обеспечила себе место в плей-офф. Первой из всех участников турнира и за семь матчей до конца «гладкого» сезона. К 25-му туру в этом качестве к ЦСКА присоединился только греческий «Олимпиакос».

А красно-синие уже готовы были брать новые рубежи — победа над прибывшей в Москву испанской «Уникахой» в пятницу гарантировала российскому клубу место не ниже четвертого по итогам «регулярки». И как следствие, преимущество своей площадки уже в плей-офф. Это важный фактор, который сам по себе ничего не дает, но и недооценивать его не стоит.

ЦСКА после принесшего ему место в играх на вылет успеха во встрече с «Басконией» успел на выезде уверенно обыграть «Маккаби», а в прошлые выходные на внутренней арене победил «Автодор». Это продлило победную серию клуба во всех турнирах до пяти матчей. А кроме того, в строй после травмы вернулся Отелло Хантер, что тоже прибавляло оптимизма болельщикам. Между прочим, американский центровой армейцев всего несколько дней назад стал отцом, и это прибавило ему мотивации — в этот вечер он выглядел очень хорошо.

«Уникаха» — соперник не подарок, хотя команда из Малаги не входит в зону плей-офф и, пожалуй, вряд ли попадет в восьмерку лучших. Победители Кубка Европы прошлого сезона в нынешнем неудачно стартовали и перед игрой против армейцев имели на счету 10 побед в 24 турах. Но зато у них неплохой подбор игроков — сильные «большие» во главе с бывшим армейцем Джеймсом Огастином и стабильно набирающие очки снайперы, такие как вернувшийся в строй перед выездом в Россию Неманья Недович. А также не самая приятная манера игры — это соперник очень колючий, что они уже показали в домашнем матче с ЦСКА.

ЧУЖИМ ОРУЖИЕМ

Хотя стартовые минуты матча тезис о неудобности «Уникахи» как команды не подтвердили. Армейцы чувствовали себя хозяевами площадки и положения на ней. Особенно усердствовал Никита Курбанов, набравший семь очков в первых атаках — он открыл счет, затем забил издали и продолжил увестистым данком. К середине четверти на его счету уже было 10 очков, а помогал ему Серхио Родригес, дважды подряд забивший из-за дуги.

Вообще, ЦСКА в эти минуты бил врага его же оружием — быстрые переходы на чужую половину площадки, хорошее развитие атак и высокий процент попадания. К тому же хозяева доминировали на щитах, не давая сопернику вторых шансов после промахов. Ничего удивительного, что преимущество скоро стало двузначным — это Кайл Хайнс забил с фолом и реализовал штрафной. «Уникаха» пыталась огрызаться, и ей удалось сократить 14 очков отставания почти вдвое. Но вместо того, чтобы забить еще на последних секундах, испанцы потеряли мяч, и совершивший перехват Уилл Клайберн сам и завершил быстрый прорыв — 30:20.

И во второй четверти ЦСКА продолжал играть столь же результативно, держа соперника на почтительном расстоянии. В рядах «Уникахи» выделялся Огастин, но и ему не по силам было остановить бывших одноклубников. В середине четверти армейцы за две минуты устроили рывок 10:0, который начал двумя «трешками» подряд Лео Вестерманн. В ходе этого отрезка они просто подавили соперника, который порой ошибался уже на ровном месте. И перевес ЦСКА достиг уже 23 очков. После этого хозяева несколько успокоились, и соперник сократил отставание. Хотя общий итог встречи к тому моменту уже не вызывал сомнения. Ни один из десяти баскетболистов «Уникахи», выходивших на паркет до большого перерыва, ни имел положительного показателя «плюс-минус».

БЕЗ ВАРИАНТОВ

Вторая половина началась с дальнего попадания Родригеса, и это как будто означало, что в ходе встречи принципиально ничего не изменится. Да и предпосылок к этому не было. ЦСКА не собирался давать сопернику шансов вернуться в игру, а «Уникаха» не могла придумать ничего, что могло бы перевернуть матч без помощи соперника. Армейцы неплохо оборонялись, дав испанцам за 10 минут забить всего два двухочковых, а из-за дуги те хоть и начали попадать, но процент все равно оставлял желать много лучшего.

А вдобавок еще в середине третьей четверти не выдержали нервы у Недовича — он получил третий фол, вступил в оживленную полемику с арбитрами и был награжден «технарем», после чего надолго отправился на скамейку. В его отсутствие мысли в атаках «Уникахи» стало еще меньше.

Подождав, не соберется ли соперник догонять, ЦСКА нанес еще один удар в последней четверти, которая началась с рывка 10:1. К этому моменту уже пятеро игроков красно-синих набрали двузначное количество очков, а начало 10-минутки стало бенефисом Нандо Де Коло. Француз набрал 11 очков за пять минут, а преимущество хозяев вплотную приблизилось к «+30». Армейцы резвились на паркете, доигрывая встречу, а испанцы, похоже, уже давно думали только о том, как поскорее покинуть арену и поехать домой. К финальной сирене в протоколе отметились все армейцы, а вписавший себя туда последним Виктор Радд заодно и разменял команде гроссмейстерские 100 очков.