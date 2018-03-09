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23 очка де Коло помогли ЦСКА разгромить «Уникаху»
ЦСКА добыл домашнюю победу над «Уникахой» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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ЦСКА добыл домашнюю победу над «Уникахой» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Команда Итудиса уже с первых минут встречи захватила инициативу и владела ею вплоть до финальной сирены. «Армейцы» выиграли каждую из четвертей, оформив победу с разгромным счётом — 101:76.
Самым результативным в составе победителей стал защитник Нандо де Коло, набравший 23 очка. У «Уникахи» 15 очков — в активе Неманьи Недовича.
Эта победа стала для ЦСКА восьмой в последних девяти матчах Евролиги. В следующем туре москвичи на выезде сыграют с действующим чемпионом турнира «Фенербахче».