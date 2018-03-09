15 очков Колома помогли УНИКСу победить «Баварию» и сравнять счёт в серии

Старт поединка для команды Прифтиса сложился не лучшим образом. Уже после первой четверти хозяева уступали с разницей в шесть очков, а к большому перерыву их отставание выросло до десяти очков — 30:40. Тем не менее во второй половине УНИКС сумел собраться и перехватить инициативу. Уже в третьей четверти казанцы вышли вперёд, а в заключительном игровом отрезке ещё нарастили преимущество, оформив победу со счётом 80:73.