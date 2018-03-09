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15 очков Колома помогли УНИКСу победить «Баварию» и сравнять счёт в серии
Казанский УНИКС добыл сложную домашнюю победу над «Баварией» во втором матче четвертьфинальной серии
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Казанский УНИКС добыл сложную домашнюю победу над «Баварией» во втором матче четвертьфинальной серии
Старт поединка для команды Прифтиса сложился не лучшим образом. Уже после первой четверти хозяева уступали с разницей в шесть очков, а к большому перерыву их отставание выросло до десяти очков — 30:40. Тем не менее во второй половине УНИКС сумел собраться и перехватить инициативу. Уже в третьей четверти казанцы вышли вперёд, а в заключительном игровом отрезке ещё нарастили преимущество, оформив победу со счётом 80:73.
Самым результативным в составе УНИКСа стал Хоакин Колом, набравший 15 очков. У «Баварии» 29 очков в активе Девина Букера.