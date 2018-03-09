«Зенит» победил «Реджо-Эмилию» и сравнял счёт в серии, Воронов набрал 22 очка

Подопечные Карасёва выиграли первую четверть со счётом 20:18, однако уже в следующие десять минут матча упустили лидерство. На перерыв команды ушли при счёте 39:35 в пользу гостей. Во второй половине матча «Зенит» вновь перехватил инициативу в матче и не упускал её до самого конца. В конечном итоге хозяева оформили победу со счётом 91:77.
Самым результативным в составе победителей стал Евгений Воронов, набравший 22 очка и совершивший 8 подборов. У «Реджо-Эмилии» по 13 очков набрали Манучар Маркоишвили и Джулиан Райт.
Решающий матч серии «Зенит» — «Реджо-Эмилия» состоится 12 марта в Италии.