ЦСКА сыграет с испанской «Уникахой» в матче баскетбольной Евролиги

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ЦСКА одержал в Евролиге 19 побед при пяти поражениях, причем последнее из них потерпел во встрече с испанским клубом — «Валенсией» — ровно месяц назад. Очередная победа гарантирует армейцам место в первой четверке и преимущество своей площадки в четвертьфинале. Однако для ЦСКА главная задача на последние матчи — сохранить первое место в противостоянии с греческим «Олимпиакосом» и турецким «Фенербахче», которые выиграли по 17 раз и свои матчи тура также проводят в пятницу.

«Уникаха» из Малаги одержала 10 побед, сохраняя небольшие шансы на попадание в восьмерку. Восьмым идет израильский «Маккаби» из Тель-Авива, который накануне обыграл в гостях аутсайдера из Турции — «Анадолу Эфес», записав в свой актив 13-ю победу.

«Уникаха» в последнее время чередует домашние победы с гостевыми поражениями, но рассчитывать на четвертьфинал можно, лишь победив в каждой из оставшихся игр. В 2007 году «Уникаха» заняла третье место в Евролиге, после чего 10 лет подряд останавливалась на стадии «топ-16». В прошлом сезоне андалусийцы выступали в Кубке Европы и завоевали этот трофей.

Золотые годы со Скариоло

В 2006 году «Уникаха» впервые выиграла чемпионат Испании и пока не может повторить этот успех, за последующие годы лишь дважды попав в тройку лучших. Успехи «Уникахи» в середине нулевых годов связаны с работой итальянского специалиста Серджо Скариоло, который сейчас возглавляет сборную Испании. «Уникаху» же тренирует 54-летний Хоан Пласа, который выигрывал с мадридским «Реалом» чемпионат Испании и Кубок УЛЕБ.

В нынешнем сезоне «Уникаха» выступает не лучшим образом и в национальном первенстве, занимая лишь пятое место при 13 победах и восьми поражениях. Хотя в последнем матче «Уникаха» уверенно обыграла в гостях столичный «Эстудиантес» — 72:57.

ЦСКА лидирует не только в Евролиге, но и в Единой лиге ВТБ, в воскресенье обыграв в гостях саратовский «Автодор» — 110:98. С «Уникахой» армейцы сыграли в Малаге 24 ноября, победив со счетом 89:80.