ЦСКА сыграет с испанской «Уникахой» в матче баскетбольной Евролиги

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США просят у России продолжить поставки газа на Украину
Избитый пьяной Цымбалюк Рудинштейн экстренно госпитализирован
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Путин об обмане со стороны США: «Так грубо и нагло — в первый»
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес Кингз1
Вашингтон Кэпиталз0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе Шаркс0
Сент-Луис Блюз0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон Ойлерз1
Нью-Йорк Айлендерс1
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс2
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз4
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава СенаторзБ3
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз0
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Нью-Йорк Рейнджерс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз5
Монреаль Канадиенс0
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз3
Филадельфия Флайерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю ДжэкетсОТ5
Колорадо Эвеланш4
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар
Арсенал Т
Футбол. Еврокубки
8.03
Лацио2
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
8.03
РБ Лейпциг2
Зенит1
Футбол. Еврокубки
8.03
Марсель3
Атлетик1
Футбол. Еврокубки
8.03
Спортинг2
Виктория Пл0
Футбол. Еврокубки
8.03
Атлетико3
Локомотив М0
Футбол. Еврокубки
8.03
ЦСКА0
Лион1
Футбол. Еврокубки
8.03
Боруссия Д1
Зальцбург2
Футбол. Еврокубки
8.03
Милан0
Арсенал2
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Сочи
Биатлон. Биатлон
8.03
Контиолахти (Финляндия)
Спринт (М)
Все события
Японские СМИ удивились, в какой "однушке" живет Загитова
Китай прокомментировал послание Путина
Готовится ядерный удар по России - Лавров подтвердил
Путин признался, что гулял по улицам неузнанным
Шипулин ответил на недопуск в Пхенчхан. Победой!
Березуцкий ошибся — Березины не получилось: ЦСКА уступил «Лиону»
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
В России ответили на призыв США ликвидировать ДНР и ЛНР
Украинские военные вернули Порошенко свои награды
Фоторепортажи
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
24Олимпийцы зажгли на льду в Москве
00:57 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграет с испанской «Уникахой» в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. ЦСКА сыграет в пятницу с испанской «Уникахой» в матче 25-го тура баскетбольной Евролиги. Армейцы возглавляют таблицу регулярного чемпионата, тогда как их соперники сохраняют минимальные шансы на место в четвертьфинале.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА одержал в Евролиге 19 побед при пяти поражениях, причем последнее из них потерпел во встрече с испанским клубом — «Валенсией» — ровно месяц назад. Очередная победа гарантирует армейцам место в первой четверке и преимущество своей площадки в четвертьфинале. Однако для ЦСКА главная задача на последние матчи — сохранить первое место в противостоянии с греческим «Олимпиакосом» и турецким «Фенербахче», которые выиграли по 17 раз и свои матчи тура также проводят в пятницу.

«Уникаха» из Малаги одержала 10 побед, сохраняя небольшие шансы на попадание в восьмерку. Восьмым идет израильский «Маккаби» из Тель-Авива, который накануне обыграл в гостях аутсайдера из Турции — «Анадолу Эфес», записав в свой актив 13-ю победу.

«Уникаха» в последнее время чередует домашние победы с гостевыми поражениями, но рассчитывать на четвертьфинал можно, лишь победив в каждой из оставшихся игр. В 2007 году «Уникаха» заняла третье место в Евролиге, после чего 10 лет подряд останавливалась на стадии «топ-16». В прошлом сезоне андалусийцы выступали в Кубке Европы и завоевали этот трофей.

Золотые годы со Скариоло

В 2006 году «Уникаха» впервые выиграла чемпионат Испании и пока не может повторить этот успех, за последующие годы лишь дважды попав в тройку лучших. Успехи «Уникахи» в середине нулевых годов связаны с работой итальянского специалиста Серджо Скариоло, который сейчас возглавляет сборную Испании. «Уникаху» же тренирует 54-летний Хоан Пласа, который выигрывал с мадридским «Реалом» чемпионат Испании и Кубок УЛЕБ.

В нынешнем сезоне «Уникаха» выступает не лучшим образом и в национальном первенстве, занимая лишь пятое место при 13 победах и восьми поражениях. Хотя в последнем матче «Уникаха» уверенно обыграла в гостях столичный «Эстудиантес» — 72:57.

ЦСКА лидирует не только в Евролиге, но и в Единой лиге ВТБ, в воскресенье обыграв в гостях саратовский «Автодор» — 110:98. С «Уникахой» армейцы сыграли в Малаге 24 ноября, победив со счетом 89:80.

Матч начнется в 20:00 мск на столичной арене «Мегаспорт». Перед встречей и в большом перерыве перед зрителями выступит группа «Браво».

 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Шипулин ответил на недопуск в Пхенчхан. Победой!
Березуцкий ошибся — Березины не получилось: ЦСКА уступил «Лиону»
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом»
Вернер и «Лейпциг» обыграли «Зенит» в матче плей-офф Лиги Европы
«Локомотив» пожертвовал Европой и крупно проиграл «Атлетико»
Паралимпийские игры открываются с участием 30 спортсменов из РФ
Футболисты «Арсенала» победили в гостях «Милан» в матче 1/8 ЛЕ
Спорт-Экспресс
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
«Митинг или букет»: как получить на 8 Марта все и сразу Психолог и колумнист «Леди Mail.Ru» Ольга Гуманова нашла ответ на вопрос, что же такое 8 Марта — день борьбы за равные права или праздник весны и женственности.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь