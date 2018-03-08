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8 марта, источник: ТАСС

Поражение в Евролиге от «Милана» не стало неожиданностью для Барцокаса

МЫТИЩИ /Московская область/, 8 марта. /ТАСС/. Баскетболисты итальянского «Милана» в матче Евролиги с подмосковными «Химками» играли без давления, их победа не является неожиданной. Об этом журналистам заявил главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Химки» дома уступили «Милану» со счетом 77:86 в 25-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Хочу сказать, что сегодняшнее поражение не является неожиданным. “Милан” играл без всякого давления, это очень талантливая команда в нападении, если ей позволить почувствовать ритм, то они могут обыграть любую команду в Европе. Мы совершенно неправильно отнеслись к встрече, должны были лучше играть в защите, но смазали очень много бросков из-под кольца, допустили много глупых фолов, нарушали правила на ровном месте, это оказывало на нас давление», — заявил Барцокас.

«Возможно, у нас нарушена “химия” из-за большого количества травмированных, это моя задача — донести до игроков, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях. Тем не менее, мы придерживаемся своего курса, должны готовиться и идти от матча к матчу», — добавил специалист.

«Тем не менее, мы находимся в процессе, у нас впереди еще пять матчей, и мы должны одержать как можно больше побед. Это Евролига, где играют отличные команды с отличными игроками, и если ты не готов на сто процентов, то любой тебя может наказать», — заключил Барцокас.

В следующем матче «Химки» 15 марта в гостях сыграют с израильским «Маккаби».

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