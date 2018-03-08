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8 марта, источник: Чемпионат.com

24 очка Шведа не спасли «Химки» в матче с «Миланом»

«Химки» на домашнем паркете уступили «Милану» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Команда Барцокаса показала провальную игру в обороне в первой четверти, проиграв её со счётом 20:30. Во второй десятиминутке на паркете шла равная борьба, и на перерыв соперники ушли при счёте 49:39 в пользу «Милана».

В третьей четверти хозяева вышли вперёд. Однако новый рывок «Милана» в заключительном игровом отрезке позволил итальянской команде оформить победу со счётом 86:77.

Самым результативным в составе победителей стал Эндрю Гудлок, набравший 26 очков. У «Химок» 24 очка в активе Алексея Шведа.

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