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10:03 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» сыграли вничью в матче 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» провели первый матч 1/8 финала розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Александра Крутикова играла в гостях у итальянского «Авеллино» и завершила встречу вничью — 70:70 (18:17, 12:15, 25:13, 15:25). Самыми результативными в составе чемпионов Беларуси стали Дэвид Кравиш и Джастин Грей, в активе которых по 16 очков.

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Ответный поединок за выход в четвертьфинал Кубка ФИБА-Европа состоится 14 марта в Минске. Победитель пары «Цмокi» — «Авеллино» в борьбе за путевку в полуфинал встретится с победителем противостояния между литовской «Утеной» и венгерской «Альбой». В их первой игре баскетболисты «Утены» победили на своей арене со счетом 87:74.

Результаты остальных матчей 1/8 финала: «Гронинген» (Нидерланды) — «Клуж» (Румыния) — 103:76, «Вентспилс» (Литва) — «Баккен Беарз» (Дания) — 73:93, «Керавнос» (Кипр) — «Нижний Новгород» (Россия) — 62:77, «Венеция» (Италия) — «Керменд» (Венгрия) — 83:5, «Остенде» (Бельгия) — «Морнар» (Черногория) — 84:71, «Сассари» (Италия) — «Ле Портель» (Франция) — 72:55.

Встречи ¼ финала пройдут 21 и 28 марта, полуфиналы — 11 и 18 апреля, два решающих поединка за главный приз состоятся 25 апреля и 2 мая. В прошлом сезоне обладателем трофея стали баскетболисты «Нантерра», победившие по сумме двух финальных матчей другой французский клуб «Элан Шалон» — 58:58 и 82:79.

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